NBS: purvi varētu kalpot kā dabiskie šķēršļi austrumu pierobežā
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) atbalstījuši ideju atjaunot Latvijas austrumu pierobežā esošās vēsturiskās kūdras ieguves vietas par purvu ekosistēmām, norādot, ka tās var kalpot kā dabiskie šķēršļi Latvijas austrumu pierobežā un sniegt nozīmīgu ieguldījumu valsts aizsardzības spēju stiprināšanā.
Minētais paredz purvu, ūdeņu, paludikultūru un mežu atjaunošanu vēsturiskajās degradētajās kūdras ieguves vietās, tādējādi mazinot vēsturiski radīto kaitējumu dabas resursiem. Purvu ekosistēmas atjaunošana ne tikai sekmē aizsardzības operāciju norisi, bet arī ļauj samazināt materiāltehniskos un personāla resursus.
Kopējie vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijas plāni top Vidzemes plānošanas reģiona un tā sadarbības partneru - Latgales, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionu - īstenotajā projektā "Atbalsts vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai".
Īpaši svarīgi ir koncentrēties uz tām vēsturiskajām kūdras ieguves vietām, kur purvu ekosistēmu atjaunošana vistiešāk sekmētu Baltijas aizsardzības līnijas izbūvi austrumu pierobežā, akcentēja NBS.
Vēsturisko kūdras ieguves vietu atjaunošanai pašvaldības plāno izmantot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, īstenojot ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam.