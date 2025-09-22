Latvijas Radio bigbends ar košiem koncertiem atgriežas uz Rīgas skatuvēm
Latvijas Radio bigbends 2025. gada rudenī un ziemā Rīgā, Spīķeru koncertzālē un Rīgas cirkā, uz skatuvēm vairākos koncertos kāps kopā ar izciliem vokālistiem - Maiklu Meijo (Michael Mayo, ASV) , Čainu Mozes (China Moses, ASV/Francija), Džordžiju Sesīlu (Georgia Cécile, Skotija) un arī pašmāju vokālistu Ralfu Eilandu.
Latvijas Radio bigbends koncertprogrammā “Amerikas džeza vakars” Spīķeru koncertzālē godinās džeza vēsturē nozīmīgu personību – pianistu Oskaru Pītersenu (Oscar Peterson). Šīs koncertsērija ļauj iedziļināties bigbenda tradīcijās, atklājot bagātīgo mantojumu un mūsdienīgu interpretāciju.
25. septembrī SWH džeza klubā Spīķeru koncertzāle un 26. septembrī Rīgas cirkā - China Moses (Čaina Mozes)
“Čaina ir džeza mūzikas stāstniece - viņai patīk saviļņot klausītājus. Viņas koncerti vairāk līdzinās iestudējumiem, jo par katru skaņdarbu viņa uzbur neaizmirstamus attēlus – vai tie būtu Billijas Holidejas sirdēsti, vai Ninas Simonas degsme,” tā dziedātāju saka ilggadējā džeza mūzikas festivāla “Rīgas Ritmi” vadītājs un dibinātājs Māris Briežkalns. “The UK Times” par viņu rakstījuši: “Žilbinošs šiks - viņa lieliski pārvalda skatuvi līdz ar mirkli, kad uz tās uzkāpj!”
Čaina Mozes ir amerikāņu dziedātāja, slavenās džeza mūziķes Dī Dī Bridžvoteras (Dee Dee Bridgewater) meita, kura mūzikai pievērsusies agrā vecumā. Čaina līdz šim izdevusi piecus solo albumus un piedalījusies vairāk nekā 20 citu mūziķu ierakstos. Čainas mūzika aptver viņas mūzikas etalonu - džeza, blūza un soulmūzikas klasiķu - Dīnas Vašingtonas, Helēnas Hjūmas, Ninas Simonas, Dženisas Džoplinas un džeza, soula un R&B dīvu esenci. Čaina Mozes dzīvo Parīzē un paralēli muzikālajai karjerai darbojas kā televīzijas un radio raidījumu vadītāja
Francijā, kā arī piedalās dažādos kino un teātra projektos. Pati sevi dēvē par “dziedātāju ceļā” jeb “singer on the road”. Čaina ar Latvijas Radio bigbendu uz vienas skatuves kāpusi vairākkārt, tostarp Latvijas Radio bigbenda 50. jubilejas koncertā. Čainas jaunākais albums “it’s complicated…” iznāks šī gada oktobrī.
22. oktobrī SWH džeza klubā Spīķeru koncertzāle un 23. oktobrī Rīgas cirkā - Michael Mayo (Maikls Meijo)
Maikls Meijo (dzimis 1992. gadā) ir amerikāņu komponists un dziedātājs - viens no šī brīža pieprasītākajiem jaunās paaudzes džeza, soul, R&B un a'cappella žanru māksliniekiem pasaulē. Uzstājies kopā pasaulē zināmiem mūziķiem - “Kneebody”, Džeikobs Kolijers (Jacob Collier), Kristians Sands (Christian Sands), Džošs Grobans (Josh Groban), Neits Smits (Nate Smith), kā arī devies turnejā kopā ar nevienu citu kā leģendāro pianistu Hērbiju Henkoku (Herbie Hancock). Līdz šim izdevis 2 albumus – “Bones” (2021) un “Fly” (2024). Par savu lielāko iedvesmu sauc džeza un a'cappella vokālistu Bobiju Makferinu (Bobby McFerrin).
27. decembrī Rīgas cirkā - Džordžija Sesīla (Georgia Cécile)
Džordžija Sesīla ieguvusi “UK Jazz Act Of The Year” un “Jazz FM” 2022. gada vokālista balvu. “Māksliniece šobrīd atrodas britu jaunā crossover mākslinieku viļņa virsotnē. Viņai piemīt reta spēja ar savu unikālo balss tembru un dziedājuma emocionālo dziļumu aizkustināt klausītājus, lai kur arī uzstātos,” par viņu raksta “Jazz FM”.
Dziedātājas debijas albums “Only the Lover Sings” (2021) nonāca Lielbritānijas džeza un blūza topu augšgalā, izpelnoties arī “Jazz Awards 2021” Labākā albuma titulu. BBC radio ierakstu slavēja, atzīmējot, ka “tam piemīt vērtības pāri laikam, iedvesmojoties no 20. gadsimta izcilajiem populārās mūzikas autoriem kā Djūks Ellingtons un Stīvijs Vonders.” Džordžija Sesīla koncertējusi Karaliskajā Alberta zālē, SXSW festivālā Ostinā, nozīmīgākajos džeza festivālos Lielbritānijā, kā arī televīzijas koncertos ar BBC koncertorķestri. Džordžija uz skatuves ar
Latvijas Radio bigbendu kāpusi 2024. gadā un šoreiz viņiem uz skatuves pievienosies arī operdziedātājs Edgars Ošleja.
6. novembrī Latvijas Radio bigbends koncertsērijā “Amerikas džeza vakars” svinēs izcilā džeza pianista Oskara Pītersena (Oscar Peterson) mūža veikumu un 18. decembrī Latvijas Radio bigbenda grupai SWH džeza kluba noslēdzošajā šī gada pasākumā uz skatuves pievienosies pašmāju ekspresīvais vokālists Ralfs Eilands.
Šogad Latvijas Radio bigbends arī viesosies Latvijas reģionu koncertzālēs ar dažādām koncertprogrammām – grupas “Remix” dziesmu koncerts “Pilsētā” un diriģenta Jēkaba Ozoliņa jubilejas koncertā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, koncertā “Veltījums Djūkam Ellingtonam” kopā ar Latvijas Radio kora grupu Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, kā arī Zigmara Liepiņa mūzikas koncertos ar īpašo viesi Ievu Kerēvicu Rēzeknes koncertzālē “GORS” un Aizkraukles koncertzālē.