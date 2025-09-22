Glābēji svētdien izcēla no ūdenstilpēm divus bojāgājušos
foto: Paua Čurkste/LETA
Svētdien Latvijā no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Īsi pirms plkst.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Ķeguma prospektu Ķegumā. Tur glābēji no upes izcēla bojāgājušu cilvēku. Savukārt ap plkst.18 tika saņemts izsaukums uz Tempļakalna ielu Alūksnē, kur VUGD no ezera izcēla bojāgājušo.

Abu cilvēku mirstīgās atliekas tika nodotas Valsts policijai precīzu nāves iestāšanās apstākļu noskaidrošanai. VUGD šogad piedalījies 92 bojāgājušu cilvēku izcelšanā no ūdens, liecina dienesta apkopotā statistika.

