Jaunums Galerija Centrs - “Sensorium” interaktīvā izklaide tumsā
Sensorium - vienīgā Ziemeļeiropā pieejama interaktīvā izklaide tumsā, pārcēlusies uz jaunām, plašākām un mūsdienīgākām telpām tirdzniecības centrā Galerija Centrs, pašā Vecrīgas sirdī. Ikvienu apmeklētāju sagaida unikāla iespēja doties neaizmirstamā ceļojumā tumsas pasaulē un atklāt pavisam jaunu sajūtu dimensiju.
“Sensorium” ir iekļauts starp visaugstāk novērtētajiem specializētajiem muzejiem Latvijā. Savukārt, 2023. gadā un kļuvis par Latvijas Pilsoniskās alianses un ASV vēstniecības balvas laureātu par neierastu sociālo atbildību un filantropiju.
Ieejot Sensorium, apmeklētājs nonāk īpašā vidē, kur gaisma pazūd un redze atkāpjas. Šajā pieredzē katrs pieskāriens, skaņa un smarža kļūst spēcīgāki. Jaunajās telpās iespējams piedzīvot četras ekspozīciju istabas:
- mākslas muzeju ar rosīgās ielas skaņām
- dzīvojamo istabu ar ikdienas detaļām
- kafejnīcu, kur redzi aizstāj sajūtas
- pārtikas veikalu, kur katrs pirkums kļūst par aizraujošu atklājumu
Jaunās telpas piedāvā vēl plašākas iespējas, un to atklāšanas nozīmīgākais jaunums ir ŠOUDAUNS - dinamiska spēle, kurā noteicošā ir dzirde un reakcijas ātrums. To bieži dēvē par “galda tenisu tumsā”, jo spēlētāji orientējas tikai pēc skaņas, sacenšoties ātrumā un veiklībā ar speciālu bumbiņu, kurā iestrādāts skaņas efekts. Spēle jau ir populāra neredzīgo sportistu vidū, taču plašai sabiedrībai Eiropā tā pieejama pirmo reizi tieši Rīgā, un ekskluzīvi tikai Sensorium telpās.
“Mēs esam lepni, ka tieši Sensorium piedāvā pirmo iespēju ikvienam izmēģināt Showdown Eiropā. Tā nav tikai sportiska sacensība, bet arī jauna sensorā pieredze, kas palīdz atklāt cilvēka sajūtu potenciālu,” uzsver Sensorium komanda.
Papildus šoudauna spēlei Sensorium piedāvā:
- ekskursijas pilnīgā tumsā kopā ar neredzīgiem gidiem (ekskursijas grupām līdz 30 dalībniekiem vienlaikus) - tava aizraujošākā izklaide
- romantiskos “Randiņus tumsā” - piedzīvo tuvību un emocijas
- izglītojošās programmas skolām - mācīšanās ar sajūtām, kas paliek atmiņā
- uzņēmumu saliedēšanās pasākumus - kad tumsā komanda kļūst par vienotu veselumu.
- biznesa apmācība tumsā - jauna perspektīva stratēģijai, komunikācijai un līderībai
- koncerti tumsā - mūzika, kas aizskar dziļāk nekā jebkad iepriekš
- meistarklases tumsā - iedvesma dzimst tur, kur nav gaismas
- aizraujošas spēles tumsā - adrenalīns, emocijas un jautrība
Tā ir pieredze, kas ne tikai pārsteidz un izklaidē, bet arī rosina domāt, attīsta empātiju un atver jaunas sajūtu durvis.
Sensorium atrodas tirdzniecības centrā Galerija Centrs, Audēju ielā 16, 4. stāvā.
Biļetes var iegādāties uz vietas vai mūsu mājaslapā. Rezervācijas nav obligātas.
Ekskusijas norisinās katru stundu no 12:00 līdz 21:00 (trešdiena-svētdiena). Par ekskursijām ārpus darba laika, lūgums sazināties e-pastā vai pa telena numuru: 27722210
Papildus pieejams īpašs dzimšanas dienas piedāvājums ar iespēju izmantot atsevišķas, tikai svinībām paredzētas telpas.
