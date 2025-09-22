Vāc parakstus, lai atceltu iespēju Saeimas deputātiem atturēties balsojumos
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Mana balss" atkal sākta parakstu vākšana par iespējas Saeimas deputātiem atturēties balsojumos atcelšanu.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Signetta Katrīna Bričeva. Viņa aicina līdzpilsoņus pievienoties iniciatīvai par grozījumiem Saeimas kārtības rullī, lai deputātiem balsojumos būtu tikai divas izvēles - "par" vai "pret". Pašreizējā sistēmā deputāti var balsot arī "atturas".
Bričevas ieskatā, šāda iespēja faktiski nozīmējot izvairīšanos no atbildības. "Tautas priekšstāvji, kuri saņem algu un mandātu no vēlētājiem, tiek ievēlēti, lai paustu skaidru politisku nostāju, nevis paliktu neitrāli," teic iniciatīvas pārstāve.
Kā iemeslus, kāpēc iespēja balsojumos atturēties jāatceļ, Bričeva min demokrātijas caurspīdīgumu. Viņa norāda, ka vēlētājiem ir tiesības zināt, kā katrs deputāts vērtē konkrētu jautājumu.
Viņa akcentē, ka tautas pārstāvis ir ievēlēts, lai pieņemtu lēmumus, nevis no tiem izvairītos. Līdztekus skaidri balsojumi palīdzēšot sabiedrībai saprast frakciju un deputātu politisko kursu.
Kā vēstīts, par šādiem grozījumiem iepriekš iestājusies arī "Sabiedrība par atklātību - Delna" ("Delna").
"Delna" 2020.gadā pauda uzskatu, ka pašreizējā sistēma radot politisku strupceļu un aicināja 13.Saeimu atbalstīt grozījumus Saeimas Kārtības ruļļa 139.panta 1.daļas pēdējā teikumā, lai par klātesošiem balsošanā tiktu uzskatīti tikai tie deputāti, kuri balsojuši "par" vai "pret", nevis ar "atturas". Līdz ar to visus Saeimas lēmumus pieņemtu ar "par" balsu vairākumu vai noraidītu ar "pret" balsu vairākumu un "rezultātu nevarētu izkropļot ar maldinošo, izvairīgo "atturas" balsojumu".
Arī 2017. gadā Saeimā tika iesniegta vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju parakstus savākusī iniciatīva, kas aicina likvidēt iespēju deputātiem balsojumos atturēties. "Delna" aicināja Saeimu atbalstīt iniciatīvu un tādējādi "vairot gan deputātu atbildību un atklātību, gan sabiedrības uzticību Saeimai".