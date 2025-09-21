Septembra izskaņā gaisa temperatūra Latvijā būtiski pazemināsies
Jau pirmdien, 22. septembrī, gaisa temperatūra Latvijā būtiski pazemināsies, vēsta sinoptiķi.
Naktī debesis skaidrosies vien brīžiem valsts austrumos, savukārt vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos gaidāms lietus, lokāli līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē (m/s). Nakts otrajā pusē vējš sāks iegriezties no rietumiem, dienvidrietumiem. Minimālā gaisa temperatūra būs +14, +18 grādi.
Rīgā debesis naktī skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Minimālā gaisa temperatūra būs +15, +17 grādi.
Pirmdienas laikā Latviju no rietumiem šķērsos atmosfēras fronte - dienas pirmajā pusē debesis lielākoties klās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu lietu. Dienas otrajā pusē valsts rietumos debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.
Otrdien laiks būs daļēji mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā uzlīs, iespējams, dažviet gaidāms arī pērkons. Lēns līdz mērens vējš dienas gaitā iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, piekrastē, bet dienā arī dažviet iekšzeme tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-18 m/s. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6, +13 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +14, +17 grādiem.
Trešdien laikapstākļi būtiski nemainīsies - saule mīsies ar mākoņiem un daļā valsts teritorijās gaidāms lietus, dienā līs galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos. Lēni līdz mēreni vējš turpinās pūst no rietumiem, ziemeļrietumiem, nakts pirmajā pusē piekrastē tas saglabāsies brāzmains, līča dienvidu piekrastē brāzmas būs pat līdz 20 m/s.
Naktī daudzviet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +8 grādiem, zāles virskārtā iespējama salna, savukārt piekrastē būs siltāks un gaiss atdzisīs līdz +8, +12 grādiem. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +11, +15 grādiem.
Nedēļās otrajā pusē, pastiprinoties anticiklona ietekmei, nokrišņi mitēsies un laiks kļūs sausāks. Gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējās dienās - naktīs tā pazemināsies līdz +3, +7 grādiem, vietām zāles virskārtā būs vērojama salna, bet dienās termometra stabiņš nepakāpsies virs +17 grādu atzīmes.
Maksimālā gaisa temperatūra dienas pirmajā pusē būs +14, +18 grādi, dienvidaustrumu rajonos gaiss iesils par līdz +18, +21 grādam, tomēr dienas gaitā Latvijā sāks ieplūst aukstāka gaisa masa un temperatūra pazemināsies līdz +11, +15 grādiem.
Rīgā darba nedēļas pirmā diena paies ar lielākoties mākoņainu laiku, vakarā mākoņi daļēji izklīdīs un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no rīta būs +15, +17 grādi, bet dienas gaitā tā pazemināsies līdz +13, +14 grādiem.