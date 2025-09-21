“Austras Balvu 2025” izcīnījusi grupa Alejas
“Austras balvu 2025” izcīnījusi grupa “Alejas” par savu albumu “Ardievu, ledus laikmet!”.
Uz šī gada “Austras balvu” pretendēja vairāk nekā 160 ierakstu, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja desmit nominantus. Pēc pretendetu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojumā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.
“Austras balvai” šogad bija nominēti sekojoši albumi:
- "Alejas" - "Ardievu, ledus laikmet!"
- "Bēdu brāļi" – "Lauskas"
- "Domenique Dumont" – "Deux Paradis"
- Evija Vēbere un Ivars Arutjunjans – "Anomālija"
- "galeniex" – "Vernisāža"
- "Nielslens Lielsliens un Vija Moore" – "Negaidīti varoņi"
- "Pretplūsma" – "Gauja"
- "Reinis Jaunais" – "Nest"
- "ritunsiic" – "Liepu Lapu Laipa"
- "Tesa" – "Interval"
“Austras balvu” katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau astotā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to iegūstot Alises Jostes albumam “Hardships Are Ships”, Rīgas Modes platei “Fantastiski”, Satellites LV ierakstam “Varavīksnes galā”, grupas “Polifauna” debijai “You Look Like A Lost Soul”, anša veikumam “Liela māksla”, kā arī projekta “kuba” darbam “laukumi”.