Valgales vējdzirnavas nonāk pasaules uzmanības centrā
Platforma “MansionsOnIG”, kas sociālajos tīklos dalās ar unikāliem un iespaidīgiem īpašumiem no visas pasaules, šoreiz vēsta par kādu īpašu atradumu ...
FOTO: vējdzirnavas kā no pasakas - Latvijā atrodas māja, kas pārsteidz pasauli
Platforma “MansionsOnIG”, kas sociālajos tīklos dalās ar unikāliem un iespaidīgiem īpašumiem no visas pasaules, šoreiz vēsta par kādu īpašu atradumu Latvijā — 20 metrus augstām, atjaunotām vējdzirnavām Valgalē.
“MansionsOnIG” pazīstama ar luksusa un dizaina māju, skaisti iekārtotu īpašumu un estētiski izcilu nekustamo objektu izcelšanu — un šoreiz uzmanības centrā nonākušas atjaunotas vējdzirnavas Valgalē.
“Sapņo par mājām, kādu citu nav? Šīs 20 metrus augstās, renovētās vējdzirnavas iedzīvina lauku romantiku un dabas šarmu! Sešos stāvos atradīsi divas plašas viesistabas, elastīgu dzīvojamās/ēdamistabas zonu, pilnībā aprīkotu virtuvi un vannasistabu, mājīgu atpūtas telpu pašā augšstāvā, kā arī iespaidīgu galveno guļamistabu ar panorāmas balkona skatu. Apvienojot lauku mūra sienas ar elegantu koka apdari, antīkā stila mēbelēm un izsmalcinātām detaļām, šis īpašums ir pilns ar personību — ideāli piemērots tiem, kas meklē pasaku cienīgu atelpu,” vēsta “MansionsOnIG” .
Tiek norādīts, ka īpašuma cena ir 228 100 ASV dolāru. Par šo summu iespējams iegūt ne tikai atjaunotu vējdzirnavu ēku ar sešiem stāviem un unikālu interjeru, bet arī retu iespēju dzīvot vidē, kas apvieno vēsturisku šarmu ar mūsdienu ērtībām.