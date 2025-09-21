Pie Ķekavas, rotācijas aplī uz Rīgas apvedceļa, dzīvību zaudējusi autovadītāja
Sestdienas rītā ap plkst. 5.30 pie Ķekavas, rotācijas aplī uz Rīgas apvedceļa, dzīvību zaudējusi kāda autovadītāja.
Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ automašīna "Audi" nobrauca no brauktuves un apgāzās. Sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījumā gājusi bojā automašīnas vadītāja, bet Valsts policija vēl izmeklē negadījuma apstākļus.
Tāpat aizvadītajā dienā 13 cilvēki Rīgas reģionā cieta avārijās, bet pa diviem - Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē. Seši no cietušajiem bija elektroskrejriteņu vadītāji, divi - velosipēdisti, bet viens - gājējs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 11 vadītājus: četrus - Rīgas reģionā, trīs - Zemgalē, bet pa diviem - Kurzemē un Latgalē. Deviņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.