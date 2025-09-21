No amata atbrīvotais tiesu izpildītājs Dūrītis apsūdzēts par nepatiesu ziņu sniegšanu
Rīgas apgabaltiesā apelācijas kārtībā nonākusi krimināllieta, kurā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonas deklarācijā apsūdzēts iepriekš no amata atstādinātais tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis.
Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dūrīti pilnībā attaisnoja, bet prokurors iesniedza apelācijas sūdzību, līdz ar to lieta ir jāskata Rīgas apgabaltiesā. Plānots, ka apgabaltiesa lietu turpinās skatīt 15.oktobrī plkst.10.
Par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, var sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Kā vēstīts, ar tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres (JV) rīkojumu Dūrītis tika atstādināts no Rīgas apgabaltiesas iecirkņa tiesu izpildītāja amata 2023.gada septembrī.
Ar rīkojumu Dūrīša zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecība tika atzīta par nederīgu.
Dūrīša valsts amatpersonas deklarācija par 2022.gadu liecina, ka savā birojā viņš 2021.gadā nopelnījis 145 919 eiro. Aizdevumos viņš bija izsniedzis teju 0,8 miljonus eiro, bet paša kredītsaistības bija ap 115 000 eiro.