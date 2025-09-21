Svētdien vēl pēdējo reizi šogad gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus
foto: Māris Grīva
Svētdien vēl pēdējo reizi šogad gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus

Svētdien pūtīs brāzmains vējš, bet gaisa temperatūra Latvijā vēl pēdējo reizi šogad sasniegs +25 grādus, vēsta sinoptiķi.

Svētdien debesis vietām Latvijā skaidrosies, bet neliels lietus gaidāms vien vakarā rietumos. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē. Diena būs silta un gaiss iesils līdz pat +20, +25 grādiem.

Rīgā diena paies bez nokrišņiem un debesis dažbrīd skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +23, +24 grādus.

Siltuma rekordi, visticamāk, netiks pārspēti, jo 2018.gada 21.septembrī gaisa temperatūra Latvijā paaugstinājās līdz pat +30 grādiem.Sagaidāms, ka pirmdien daudzviet līs un gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, siltāks laiks saglabāsies Latgalē un Sēlijā. Otrdien visā valstī gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +14..+17 grādus.

Nākamās nedēļas vidū laiks kļūs dzestrāks, atbilstoši pašreizējai prognozei minimālā gaisa temperatūra ceturtdienas saullēktā valsts lielākajā daļā būs -1..+4 grādi. Septembra pēdējā nedēļā kopumā līs maz un bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ pirmo reizi kopš augusta diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīdēs zem normas, savukārt minimālā temperatūra gaidāma zemākā kopš maija.

