Pedagogi masveidā pamet Rīgas 13. vidusskolu, jaunā direktore Burova no komentāriem atsakās
Rīgas 13. vidusskolā šis mācību gads sācies ar lielām pārmaiņām – amatus pametuši gandrīz 20 darbinieki, tostarp vairāki pedagogi. Skolā šobrīd trūkst vairākās mācību jomās strādājošo, bet jaunā direktore Inna Burova no intervijas atteikusies. 360TV Ziņām, mēģinot panākt komentāru klātienē, tas nav izdevies – skolas pārstāvji norādījuši, ka komentāru nebūs, bet situācijā iesaistījusies arī pašvaldības policija.
Viena no retajām, kas piekritusi atklāti runāt, ir skolas bijusī direktora vietniece un izglītības metodiķe Marija Gulbe. Viņa amatu pametusi pēc paša lēmuma, jo neesot sakritušas vērtības ar jauno vadību un atšķīries skatījums uz mācību procesa organizēšanu.
Gulbe skaidroja: “Skolā ir iecelta jauna direktore, ir pieņemts lēmums, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Es aizgāju no šīs skolas pirmām kārtām tāpēc, ka es domāju, ka man nesakrīt vērtības ar šo cilvēku.”
Viņa atgādināja, ka līdzšinējā vadībā skolā tika ieviesta iekļaujošā izglītības pieeja, kas paredz pieņemt bērnus tādus, kādi viņi ir.
“Līdz ar Livetas Sprūdes ienākšanu skolā tika konsekventi sākta realizēt mūsu izglītības likumdošanā paredzētā iekļaujošā izglītība. Mēs pieņēmām bērnus tādus, kādi viņi ir,” sacīja Gulbe. Viņa piebilda, ka šāda sistēma bieži vien nav savienojama ar augstu skolas reitingu, tomēr uzsvēra, ka tās ieviešana bijusi svarīga.
Bijušajai direktora vietniecei izšķirošs bijis arī personisks faktors. “Es pasniedzu tādu priekšmetu kā projektu vadība. (…) Un mani ļoti priecēja, ka man ir tādi puiši, ziniet, jaunības degsmes pilni, un tad, kad es nostāšos priekšā viņiem un teikšu: ‘Ziniet, ir tāda lieta kā plaģiāts, korupcija un tā tālāk,’ un tad pieceļās, es pat zinu to puisi, kurš piecelsies un pateiks: ‘Un kāda cilvēka vadībā jūs strādājat?’ Un ko tad man viņam teikt? Un šito kaunu es nepiedzīvošu, es labāk aiziešu prom,” viņa atzina.
Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa skaidroja, ka direktore aktīvi strādājot un vēloties sevi pierādīt ar darbiem. Viņi pauda pārliecību, ka tuvākajā laikā tiks meklēti risinājumi pedagogu trūkuma novēršanai, un, kad tas būs izdarīts, direktore būs gatava arī plašāk runāt ar medijiem.