Veselības ministrija lūdz piešķirt 9300 eiro, lai atjaunotu valsts materiālās rezerves
Veselības ministrija (VM) lūdz piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9351 eiro apmērā, lai apmaksātu izdevumus un atjaunotu valsts materiālās rezerves pēc palīdzības sniegšanas Ukrainai, liecina VM sagatavotais rīkojuma projekts.
Neatliekamais medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), pildot Ministru kabineta rīkojumu par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai, no valsts rezervēm Ukrainai sagatavoja sūtījumu, kurā ir antibiotikas, šļirces, injekciju adatas, infūzijas sistēmas un pārsienamie materiāli.
Trīs dažādu nosūtīto antibiotiku veidu izmaksas ir 3790 eiro, dažādu izmēru nosūtīto šļirču izdevumi veido 2804 eiro.
Tāpat Ukrainai piegādās injekciju adatas par 186 eiro. Infūzijas sistēmas ar adatu veido 750 eiro izdevumus, manipulāciju žņaugi - 3606 eiro, bet leikoplasti - 43 eiro.
Par 1020 eiro tiks nogādāti spiedoši pārsēji dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai, bet par 390 eiro - pārsēji lielu brūču pārsiešanai.
Indikatīvi tika plānoti izdevumi 12 589 eiro vērtībā. Saskaņā ar NMPD sniegto informāciju, tika veikts pārrēķins atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Tādējādi augstāk minēto medicīnas preču iegādei ir nepieciešami 9 351 eiro, savukārt starpību 3 238 eiro apmērā VM nepieprasīs.
Ministrija uzsver, ka, ņemot vērā pieaugošos ģeopolitiskos riskus, valsts materiālo rezervju krājumus NMPD nepieciešams atjaunot pilnā apjomā.