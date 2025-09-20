Rīgā no rīta mākoņu būs vairāk, bet pēc tam dienas gaitā uzspīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 08:59
Sestdien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un uzspīdēs saule
Sestdiena paies bez būtiskiem nokrišņiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
No rīta mākoņu debesīs būs vairāk, tomēr dienas gaitā to daudzums saruks un uzspīdēs saule.
Vēja brāzmas piekrastē nepārsniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem.
Rīgā no rīta mākoņu būs vairāk, bet pēc tam dienas gaitā uzspīdēs saule. Arī lietus nav gaidāms. Gaiss iesils līdz +20…+22 grādiem.