Sestdien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un uzspīdēs saule

Rīgā no rīta mākoņu būs vairāk, bet pēc tam dienas gaitā uzspīdēs saule.
Sestdiena paies bez būtiskiem nokrišņiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

No rīta mākoņu debesīs būs vairāk, tomēr dienas gaitā to daudzums saruks un uzspīdēs saule.

Vēja brāzmas piekrastē nepārsniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem.

Rīgā no rīta mākoņu būs vairāk, bet pēc tam dienas gaitā uzspīdēs saule. Arī lietus nav gaidāms. Gaiss iesils līdz +20…+22 grādiem.

