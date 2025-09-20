FOTO: svinīgi atklāta Dailes teātra Jaunā zāle, kas jau gaida pirmos skatītājus

Dailes teātra Jaunās zāles atklāšana
Piektdien, 19. septembrī, Dailes teātrī notika Jaunās zāles atklāšana, bet jau sestdien tā pulcēs savas pirmās pirmizrādes skatītājus.
Šis ir ilgi gaidīts notikums, no kura galvenais ieguvums būs Dailes teātra skatītājiem. No visām Jaunās zāles skatītāju vietām tagad varēs lieliski pārredzēt skatuvi. Priekšā sēdošie skatītāji vairs neaizsegs skatu uz aktieriem, jo zāles slīpums ir būtiski palielināts. Skatuves pārredzamība, skaņas, sēdvietu izvietojuma un gaisa apmaiņas kvalitāte būs ievērojami labāka, nekā iepriekš.
Otrs svarīgākais pārbūves ieguvums ir tas, ka Jaunās zāles ietilpība palielināsies no līdzšinējām 150 vietām līdz 340 vietām. Tas ir izdevies, pateicoties gan zāles paplašinājumam uz aizmuguri, gan jaunizbūvētajam balkonam.
Un trešais ieguvums ir pašam teātrim. Telpu pārbūves risinājumi ļāvuši izveidot arī jaunu un plašu mēģinājumu zāli lielās skatuves izrāžu mēģinājumiem. Kādreizējās neērtās un padomju laikā būvētās 3. un 4. stāva telpas ir apvienotas vienā plašā un mūsdienīgā spēles laukumā, kurš izmēra ziņā ir līdzīgs Lielās zāles skatuvei. Pirms pārbūves teātra korpuss ap Mazo zāli, kas bija projektēts kā komunistu partijas konferenču telpu bloks, teātrim bija grūti izmantojams, un skatītājiem Mazā zāle nebija piemērota. Līdz ar pārbūvi šis jautājums ir veiksmīgi risināts, iegūstot visa korpusa funkcionalitāti. Atjaunotajās telpās izveidotas jauna ventilācijas un ugundrošības sistēma, kā arī atjaunoti citi inženiertīkli, kas nebija mainīti no ēkas uzbūvēšanas brīža 1977. gadā.
Dailes teātra direktors Juris Žagars atzīst: "Ir milzīgs gandarījums, ka projektu izdevies pabeigt laikā un bez neadekvāta sadārdzinājuma, kas pie mums parasti ir bijiusi teju norma sabiedrisko ēku būvniecībā. Galvenais ieguvējs šai pārbūvei ir skatītājs, un tā ir laba sajūta, ja sabiedriskā nauda atgriežas sabiedrībā."
Pārbūves projekta autori ir arhitekti Reinis Liepiņš un Ilze Liepiņa un arhitektu birojs “Sudraba Arhitektūra”.
Arhitekte Ilze Liepiņa stāsta: "Veicot Jaunās zāles pārbūvi, ir izdevies saglabāt telpiskumu, kas ir viena no Dailes teātra ēkas galvenajām vērtībām. Jaunajā zālē radījām ļoti īpašu, gandrīz intīmu teātra pieredzi ar tuvu distanci un labu redzamību. Tāpat prieks, ka jaunajā Mēģinājumu zālē ir izdevies integrēt jau iepriekš ēkas jumtā iebūvētās virsgaismas, kas ļauj mēģinājumu procesu veikt arī dienas gaismā. Mēģinājumu zāles izmērs atbilst Lielās zāles skatuves platumam, tādēļ telpā iespējams pilnvērtīgi veikt Lielās zāles skatuves mēģinājumus, nodrošinot scenogrāfijas pārvietošanu tieši no un uz Lielās zāles skatuves kulisēm. Esam izmantojuši korpusa pārbūvē atgūtās interjera detaļas, materiālus – esam restaurējuši durvis, atkārtoti izmantojuši ēkas pārbūvē atgūtās vēsturiskās flīzes, apdares paneļos un iebūvētajās mēbeles izmantojām vēsturiskos koka paneļus."
Būvniecības uzņēmuma SIA "Pillar Contractor" valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks: "Dailes teātra Jaunās zāles pārbūves projekts, lai arī mums šķietami apjomā neliels, bija tehniski ļoti sarežģīts un prasīja augstu profesionalitāti, kā arī konstruktīvu sadarbību no visiem būvniecības procesā iesaistītajiem. Esam gandarīti un lepni par padarīto, kā arī par to, ka tas paveikts īsā laikā un savstarpējas uzticēšanās garā. Paldies mūsu sadarbības partneriem par ieguldīto darbu, kā arī visiem iesaistītajiem, īpaši Dailes teātra komandai."
Pārbūves darbi teātrī tika uzsākti 2024. gada vasarā, tie noritēja nedaudz vairāk kā gadu un ir noslēgušies ieplānotajā termiņā – 2025. gada 15. septembrī, turklāt ar šim laikam neraksturīgi samērīgām izmaksām. Visa pārbūve izmaksāja nedaudz virs 5 miljoniem EUR ar PVN, un kopā tika kapitāli pārbūvēti 2500 m2. Izmaksās tas ir aptuveni 2000 EUR uz vienu kvadrātmetru. Teātris saka paldies arhitektu birojam "Sudraba arhitektūra" un celtniekiem "Pillar Contractor".