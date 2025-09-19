Sabiedrība
Šodien 20:54
Arī bērzlapes var būt neēdamas - mikoloģe atklāj, kā sēni pārbaudīt visefektīvāk
Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele sarunā ar 360TV Ziņām atklāj – pirms bērzlapju likšanas katlā, svarīgi ir katru sēni pagaršot.
Viņa stāsta, kādēļ dažas bērzlapes ir neēdamas – nelielu sēnes gabaliņu pagaršojot un pakošļājot, no tām var sākt svilt mēle, lūpas, un tās var izraisīt dedzinošu un sīvu garšu. Nedz sēnes tumši sarkanā cepurīte, nedz sarkanīgais kātiņš vēl nav rādītājs, ka sēne ir neēdama, to var noteikt tikai pēc garšas.
“It īpaši, ja grib cept karbonādes no bērzlapēm, tad noteikti katra ir jānogaršo. Mēs cept bez vārīšanas varam tikai tās, kas ir ar pilnīgi maigu garšu. Ja [garša] ir mazliet sīva, var likt pie vārāmām sēnēm,” stāsta Dāniele, norādot, ka, ja sēne ir pavisam rūgta un sīva, labāk to mest ārā.
Taču ar indi indīgajās sēnēs ir pavisam citādāk – to tā gluži sagaršot nevar.
