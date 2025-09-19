Arhibīskaps: jo vairāk sēžam tehniskajās ierīcēs, jo vairāk sākam izsalkt pēc attiecībām
Dzīvojam kultūrā, kurā lietas, kas vairs nedarbojas, vienkārši izmetam ārā – TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” šķirtās laulības komentē Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants. Taču tajā pat laikā, viņaprāt, cilvēki aizvien vairāk vēlas tuvināties un veidot attiecības, jo tehnoloģijas nevar aizstāt cilvēcisko kontaktu.
Uz jautājumu, kāpēc mūsdienās tik bieži izjūk laulības, arhibīskaps kā vienu no iemesliem min faktu, ka daudzi bērni, augot jau šķirtās vai nepilnās ģimenēs, nav redzējuši pozitīvu piemēru. “Un tādējādi viņi nav mācījušies noturīgas attiecības, kā vīrietis un sieviete izdzīvo, iet cauri dažādām krīzēm. Svarīgi arī kultūra, kādā dzīvojam. Esam mūsdienās pieraduši, ka lietas, kas nedarbojas, vienkārši var izmest ārā,” spriež Grants un secina, ka tas noved pie tā, ka izjukušo laulību šķiršanas skaits ir ļoti augsts. Bet tas, pēc arhibīskapa domām, ietekmē arī jaunu laulību slēgšanu, jo jaunieši, redzot, ka cilvēki šķiras, ka tas sagādā juridiskas problēmas, domā: kam tas viss vajadzīgs?
Vai ir iespējams jauniešus pietuvināt ģimeniskajām vērtībām? “Pateikt, ka jauniešiem nebūs vairs mūsu ticības, vērtību un dārgumu, nevar. Varbūt tieši tehnoloģijas ir tās, kas paver jaunas iespējas? Man šķiet – jo vairāk mēs sēžam tehniskajās ierīcēs, jo vairāk sākam izsalkt pēc attiecībām, pēc vietas, kur mēs varam sajust citus cilvēkus, saņemt atbalstu, dzirdēt… Un es domāju ka jauniešu vidū ir tāpat.”
Arhibīskaps baznīcā redz vietu visiem, arī homoseksuāliem cilvēkiem. “Ja cilvēks meklē Dievu un grib saņemt atbalstu, tad viņam vieta ir baznīcā.” Un nav svarīgi, kāda ir šī cilvēka seksuālā orientācija. Tiesa, jautājumā par abortiem viņš nav tik saprotošs un uzsver, ka baznīca ir par dzīvību, ka dzīvība ir vērtība un cilvēkiem nav tiesību izdarīt lēmumu par kāda dzimšanu vai nāvi. “Arī mēs varētu šeit nebūt, arī mūsu vecākiem varbūt bijuši iemesli nobīties un šo dzīvības dāvanu nepieņemt. Es nezinu, kas vēl varētu šo nedzimušo bērnu vārdā runāt, ja baznīca to nedarīs…?”