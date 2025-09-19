Iestāžu vadītāju atalgojums - no dažiem tūkstošiem līdz simts tūkstošiem eiro gadā
Ministriju līmenī vairāku valsts sekretāru un viņu vietnieku atalgojums pārsniedz pat augstāko amatpersonu algas, bet citās tiešās pārvaldes iestādēs vadītāju atalgojums kopumā ir zemāks. Raidījums “Kas notiek Latvijā?” analizējis Valsts kancelejas datus par 2024. gadā saņemtajām atlīdzībām 84 iestāžu vadītājiem, no kuriem 65 nostrādāja visu gadu.
Lielāko atlīdzību saņēmis Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš – pamatdarbā 98 704 eiro, kā arī vēl vairāk nekā 40 tūkstoši eiro kā “Augstsprieguma tīkla” padomes priekšsēdētājs. Otrajā vietā ierindojas CFLA direktore Anita Krūmiņa ar 99 590 eiro, bet seko VID ģenerāldirektore ar 98 122 eiro kopš stāšanās amatā februārī.
No citu resoru vadītājiem izceļas Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs, IeM Informācijas centra vadītājs Āris Dzērvāns, Valsts vides dienesta ģenerāldirektors Andris Ķēniņš, Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns un Patentu valdes vadītājs Agris Batalauskis, kura gada atlīdzība bija 82 406 eiro. Atsevišķos gadījumos iestāžu vadītāji saņēmuši lielākas summas nekā pašu ministriju valsts sekretāri.
Papildu atlīdzības arī ir būtiska ienākumu daļa – piemaksas, prēmijas un balvas vairākiem vadītājiem nodrošinājušas desmitiem tūkstošu eiro. Āboliņš papildus saņēmis 21 611 eiro, Dzērvāns – vairāk nekā 19 tūkstošus, bet Krūmiņa – pāri par 17 tūkstošiem. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vadītājs Mārtiņš Liberts ticis pie vairāk nekā 15 tūkstošiem, savukārt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors Andris Dunskis – 13 226 eiro.
Naudas balvās vadītājiem izmaksāti kopumā 125,4 tūkstoši eiro – lielākās summas saņēmuši VID vadītāja (7296 eiro), kā arī CFLA un Valsts kases vadītāji (katrs ap 6350 eiro). Novērtējuma prēmijās sadalīti vēl 165,5 tūkstoši eiro – tās saņēmuši 55 vadītāji, dažiem līdz pat 75% no mēnešalgas.
Atsevišķi vadītāji saņēmuši atlaišanas pabalstus, kuru lielums atkarīgs no nostrādātajiem gadiem. Lielākais pabalsts – 23 057 eiro – izmaksāts Valsts meža dienesta bijušajam vadītājam Arvīdam Ozolam.
Kopumā redzams, ka valsts iestāžu vadītāju ienākumi svārstās plašā amplitūdā – no dažiem tūkstošiem līdz pat vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro gadā, un lielu daļu no summām veido tieši papildu atlīdzību veidi.