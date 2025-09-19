Sprūds: robežu stiprināšana ir viena no valsts drošības prioritātēm
Austrumu pierobeža ir stratēģiski nozīmīgs reģions Latvijas attīstībā, konferencē "Kurp ej, pierobeža? Austrumu pierobežas reģionu attīstības vīzija 2040" teica aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Sprūds norādīja, ka Latgale ir stratēģiski nozīmīgs reģions Latvijas attīstībā, un tieši tāpēc šāda veida konferences un diskusijas ir būtiskas. Viņš akcentēja, ka robežu stiprināšana ir viena no valsts drošības un aizsardzības prioritātēm.
Politiķis arī pievērsa uzmanību pretmobilitātes infrastruktūras likumam, uzsverot tā nozīmi valsts aizsardzībā no pirmā centimetra, īpaši Latgales pierobežā. Viņš pateicās par aktīvo iesaisti diskusijās, norādot, ka likumam jāsniedz reāls pienesums kopējai drošībai.
Tika akcentēts, ka valdība pretmobilitātes plāna īstenošanai paredzējusi vairāk nekā 300 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 80 miljoni eiro ir līdzfinansējums Latgales austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai. Sprūds uzsvēra, ka finansējums nav pašmērķis - tas ir instruments, lai stiprinātu gan robežas, gan tautsaimniecību.
Viņš norādīja, ka Latvija turpina iestāties Eiropas Savienībā (ES) par Baltijas aizsardzības līniju, uzsverot austrumu pierobežas nozīmi ne tikai kā Latvijas, bet arī ES un NATO ārējo robežu. Tā ir kopīga atbildība, un Latvija to aizstāvēs, piebilda Sprūds.
Sprūds apstiprināja, ka aizsardzības nozare turpinās investēt Latgalē, veicinot reģiona noturību, drošību un informatīvās telpas stiprināšanu. Viņš minēja konkrētus projektus - skolu Maltā, militārās bāzes Lūznavā un Daugavpilī, kā arī bruņoto spēku klātbūtnes pastiprināšanu.
Noslēgumā Sprūds uzsvēra, ka vietējie uzņēmēji ir nozīmīgi sadarbības partneri aizsardzības industrijas attīstībā. Viņš pauda pārliecību, ka Latvijas austrumu robežai jābūt visdrošākajai ES un NATO ārējai robežai un akcentēja kopīgu atbildību par valsts aizsardzību un reģiona pievilcības veicināšanu.
Jau ziņots, ka Saeimā šodien konferencē vērtē rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas reģionu izaugsmei un drošības stiprināšanai.
Konferenci "Kurp ej, pierobeža? Austrumu pierobežas reģionu attīstības vīzija 2040" rīko Saeimas Latgales apakškomisija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu un Latgales kongresa lēmumu izpildes padomi.