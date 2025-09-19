Daugavpilī aizturēti trīs jaunieši, kas ļaunprātīgi dedzināja kapu kopas
Aizvadītajā nedēļā, 11. septembrī, no rīta Valsts policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Komunālo kapu teritorijā, nezināmas personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopiņas.
Pateicoties būtiskam atbalstam no Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas puses, iespējamo vainīgo personu identitātes tika noskaidrotas un šī gada 15. septembrī likumsargi aizturēja kādu 2005. gadā dzimušu vīrieti, bet16. septembrī — divus vīriešus, kas dzimuši 2004. un 2005. gadā. Visas personas tika ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju, nozieguma izdarīšanas brīdī aizturētie atradās alkohola reibumā. Izmeklēšana turpinās, un tiek skaidrots iespējamais nozieguma motīvs. Kopējais zaudējumu apmērs šobrīd vēl tiek precizēts. Jāatzīmē, ka aizturētās personas iepriekš nav nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas, par ko paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat pret personām uzsākts kriminālprocess arī pēc Krimināllikuma 228. panta otrās daļas, proti, par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.