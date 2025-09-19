Pasažieru pārvadātājs "Nordeka" piektdien atcēlis 38 reģionālos autobusu reisus Pierīgā
Pasažieru pārvadātāja AS "Nordeka šoferu trūkumu dēļ piektdien atcēlis 38 reģionālos autobusu reisus Pierīgā.
Šorīt tika atcelti reisi Rīga-pagrieziens uz Kalnciemu-Standarts plkst.5 un plkst.7.40, Standarts-pagrieziens uz Kalnciemu-Rīga plkst.6.05 un plkst.9.20, Cekule-Sauriešu ciems-Rīga (Riepnieku iela) plkst.5.40, Upeslejas-Sauriešu ciems-Rīga (Riepnieku iela) plkst.6.30, Rīga (Riepnieku iela)-Upeslejas plkst.7.15, Upeslejas-Rīga (Riepnieku iela) plkst.8.15, Rīga-Sarma-Baldone plkst.7.10, Rīga-Baldone plkst.8.25 un plkst.9.25 un Baldone-Rīga plkst.8.55.
Tāpat šodien nekursēs reisi Rīga-Baldone-Sarma-Misas lauki plkst.11.55, Misas lauki-Sarma-Baldone-Observatorija plkst.13 un Observatorija-Baldone-Rīga plkst.13.45.
Nedaudz vēlāk uzņēmums paziņoja par vēl 23 reisu atcelšanu - Rīga-Baldone-Vecumnieki-Bārbele plkst.14.05, Rīga-pagrieziens uz Kalnciemu-Standarts plkst.14.15, Bārbele-Vecumnieki-Baldone-Rīga plkst.15.40, Rīga (Riepnieku iela)-Upeslejas plkst.15.20 un plkst.16.40, Rīga (Riepnieku iela)-Upeslejas-Cekule plkst.17.30, Rīga-Baldone-Vecumnieki plkst.17.40, Upeslejas-Rīga (Riepnieku iela) plkst.17.45, Rīga-Baldone plkst.17.55, Rīga-pagrieziens uz Kalnciemu-Standarts plkst.18, Rīga-Sarma-Baldone-Observatorija plkst.18.15, Rīga (Riepnieku iela)-Sauriešu ciems-Jauncekule plkst.18.45, Cekule-Upeslejas-Rīga (Riepnieku iela) plkst.18.55, Vecumnieki-Baldone-Rīga plkst.18.55, Baldone-Rīga plkst.19.05, Standarts-Pagrieziens uz Kalnciemu-Rīga plkst.19.25, Observatorija-Baldone-Sarma-Rīga plkst.19.35, Rīga (Riepnieku iela)-Sauriešu ciems-Upeslejas plkst.20.20, Rīga-Baldone-Observatorija plkst.20.25, Rīga (Riepnieku iela)-Zaķumuiža-Ropaži plkst.20.35, Observatorija-Baldone-Rīga plkst.21.25, Ropaži-Zaķumuiža-Upeslejas-Rīga (Riepnieku iela) plkst.21.50 un Rīga (Riepnieku iela)-Upeslejas-Zaķumuiža-Ropaži plkst.23.20.
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.