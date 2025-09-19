Šoruden daudzi Latvijas iedzīvotāji sākuši pamest valsti. Uz kurieni viņi dodas?
Rudenī daudzi latvieši cenšas pagarināt vasaru, dodoties ceļojumos ārpus valsts: septembrī un oktobrī Latvijas tūristu plūsma uz Turciju dubultojas, padarot to par pārliecinošu rudens favorītu.
Turcija un Grieķija - vasaras turpinājums
Galvenais iemesls, kāpēc ceļotāji rudenī izvēlas Turciju un Grieķiju, ir laikapstākļi - ja vasarā tur valda neciešams karstums, tad septembrī un oktobrī temperatūra kļūst patīkami silta un ļauj baudīt komfortablu atvaļinājumu. Šie galamērķi kļūst par iespēju pagarināt vasaru bez tveices un pārslodzes, ko rada ekstremāli laikapstākļi. Par to ziņo uzņēmums BALTA.
"Ceļotāji bieži vien meklē iespēju pagarināt vasaru, taču izvairīties no ekstrēmiem laikapstākļiem. Turcija un Grieķija šajā ziņā ir ideāla izvēle - tur joprojām ir silts, bet karstuma risks vairs nav tik liels. Tas padara ceļojumu gan ērtāku, gan drošāku," skaidro Maija Rabinoviča, BALTA Ceļojumu apdrošināšanas vadītāja.
Ēģipte - vairāk ziemas galamērķis
Lai gan Ēģipte joprojām ir viens no latviešu iecienītākajiem galamērķiem, rudenī uz šo valsti dodas 2,5 reizes retāk nekā pārējos gada mēnešos. Iemesls ir vienkāršs: šis maršruts visvairāk piesaista ziemā, kad citur Eiropā iestājas vēsums un ceļotāji meklē siltu un saulainu atpūtu.
Tāpēc rudens mēnešos Ēģipte tiek atstāta "rezervē" - daudzi ceļotāji izvēlas vasaras pagarinājumu baudīt Vidusjūras reģionā, bet, sākoties ziemai, pārceļas uz Sarkanās jūras kūrortiem, kur karstums un saule ir teju garantēti.
Mazāk populārie rudens galamērķi
Ne visi maršruti rudenī saglabā savu pievilcību. Uz Itāliju, Vāciju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti latvieši septembrī un oktobrī dodas gandrīz uz pusi retāk nekā pārējā gadā. To lielā mērā ietekmē laikapstākļi - lietainas dienas un vēsāks klimats ceļotājiem šķiet mazāk vilinošs nekā Vidusjūras reģiona saule.
Arī Šveice, Polija, Taizeme un Melnkalne šajā laikā kļūst par retu izvēli. Daudzi dod priekšroku siltumam un mierīgākai atpūtai, bet kultūras braucienus, pārgājienus kalnos vai aktīvāku ceļošanu izvēlas atlikt uz citiem gadalaikiem, kad laikapstākļi šādam piedzīvojumam ir pateicīgāki.