Piektdien gaidāms silts, bet brāzmains laiks
Piektdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +19 grādus, bet rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 10-15 metri sekundē, vēsta sinoptiķi.
Rīts ir silts un mākoņains
Agrā piektdienas rītā gaisa temperatūra visā Latvijā ir +13..+16 grādi, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām. Mākoņi daļēji sedz debesis, vietām Vidzemē un Latgalē īslaicīgi līst. Naktī dažviet Vidzemes ziemeļos - Igaunijas pierobežā - bija pērkona lietusgāzes, nokrišņu daudzums Rūjienā sasniedza 13 milimetrus. Ziemeļvidzemē iespējama jaunu negaisa mākoņu veidošanās.
Pūš lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte laba. Rīgā lielākoties mākoņains rīts, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +15..+16 grādi.
Dienas laikā pūtīs brāzmains vējš
Sinoptiķi prognozē, ka dienas laikā rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 10-15 metri sekundē. Gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem. Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pūtīs mērens rietumu vējš, pilsētas ziemeļos ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra sasniegs +18 grādus.
Ziemeļeiropā atrodas plašs zema spiediena apgabals, Dienvideiropā - liels anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Vidzemes ziemeļos līdz 1011 hektopaskāliem valsts dienvidos.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +16,1 grāda Zosēnos līdz +19,8 grādiem Bauskā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18.septembrī bija +39..+40 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -3..-4 grādi Islandē un Skandināvijas ziemeļos.