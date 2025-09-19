Svētdien gaiss Latvijā iesils līdz +25 grādiem
foto: Zane Bitere/LETA
Nākamās nedēļas vidū laiks kļūs dzestrāks.
Sabiedrība

Svētdien gaiss Latvijā iesils līdz +25 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Nedēļas nogalē termometra stabiņš Latvijā vēl pēdējo reizi šogad sasniegs +25 grādus, vēsta sinoptiķi.

Svētdien gaiss Latvijā iesils līdz +25 grādiem...

Sestdienas rītā debesis aizklās mākoņi, dienas gaitā daudzviet uzspīdēs saule, nav gaidāmi būtiski nokrišņi - galvenokārt valsts ziemeļaustrumos nedaudz un īslaicīgi līs. Dienvidrietumu vējš brāzmās no jauna pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, Ziemeļkurzemes piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, piekrastē līdz +16 grādiem; pēcpusdienā gaiss iesils līdz +17..+23 grādiem.

Svētdien gaidāms nedaudz saulaināks laiks, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mēreni stipram dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra agrā rītā pazemināsies līdz +12..+16 grādiem un pēcpusdienā sasniegs +20..+25 grādus.

Siltuma rekordi, visticamāk, netiks pārspēti, jo 2018.gada 21.septembrī gaisa temperatūra Latvijā paaugstinājās līdz pat +30 grādiem.Sagaidāms, ka pirmdien daudzviet līs un gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, siltāks laiks saglabāsies Latgalē un Sēlijā. Otrdien visā valstī gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +14..+17 grādus.

Nākamās nedēļas vidū laiks kļūs dzestrāks, atbilstoši pašreizējai prognozei minimālā gaisa temperatūra ceturtdienas saullēktā valsts lielākajā daļā būs -1..+4 grādi. Septembra pēdējā nedēļā kopumā līs maz un bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ pirmo reizi kopš augusta diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīdēs zem normas, savukārt minimālā temperatūra gaidāma zemākā kopš maija.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa