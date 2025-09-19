Svētdien gaiss Latvijā iesils līdz +25 grādiem
Nedēļas nogalē termometra stabiņš Latvijā vēl pēdējo reizi šogad sasniegs +25 grādus, vēsta sinoptiķi.
Sestdienas rītā debesis aizklās mākoņi, dienas gaitā daudzviet uzspīdēs saule, nav gaidāmi būtiski nokrišņi - galvenokārt valsts ziemeļaustrumos nedaudz un īslaicīgi līs. Dienvidrietumu vējš brāzmās no jauna pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, Ziemeļkurzemes piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, piekrastē līdz +16 grādiem; pēcpusdienā gaiss iesils līdz +17..+23 grādiem.
Svētdien gaidāms nedaudz saulaināks laiks, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mēreni stipram dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra agrā rītā pazemināsies līdz +12..+16 grādiem un pēcpusdienā sasniegs +20..+25 grādus.
Siltuma rekordi, visticamāk, netiks pārspēti, jo 2018.gada 21.septembrī gaisa temperatūra Latvijā paaugstinājās līdz pat +30 grādiem.Sagaidāms, ka pirmdien daudzviet līs un gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, siltāks laiks saglabāsies Latgalē un Sēlijā. Otrdien visā valstī gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +14..+17 grādus.
Nākamās nedēļas vidū laiks kļūs dzestrāks, atbilstoši pašreizējai prognozei minimālā gaisa temperatūra ceturtdienas saullēktā valsts lielākajā daļā būs -1..+4 grādi. Septembra pēdējā nedēļā kopumā līs maz un bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ pirmo reizi kopš augusta diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīdēs zem normas, savukārt minimālā temperatūra gaidāma zemākā kopš maija.