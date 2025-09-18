Reģionos plāno ieviest autotransportu pēc pieprasījuma
Saeima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz ieviest reģionālos autobusus pēc pieprasījuma.
"Likumprojekts paredz, ka šo pārvadājumu maršruti tiktu pielāgoti braucēju skaitam un galamērķiem, salāgojot ar reģionālās nozīmes maršrutu, un tos būtu iespējams pieteikt, zvanot vai izmantojot atbilstošu aplikāciju," pauda Satiksmes ministrija. Tā norāda, ka šāds pakalpojums ir būtisks instruments vienlīdzīgas transporta pieejamības nodrošināšanā.
Pārvadājumus varētu veikt ar M1 un M2 kategorijas transportlīdzekli. Atbildīgā komisija atzīmēja, ka šāds pakalpojums būtiski uzlabotu transporta pieejamību īpaši attālākos lauku reģionos, kur ir maz pasažieru.
Tāpat grozījumi attiecas uz vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas darbību un noteic tās izmantošanu arī komercpārvadātājiem. Iecerēts arī vienkāršot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikāciju, nodrošinot, ka informācija par pasažierim piešķirtajiem atvieglojumiem ir pieejama vienotā sistēmā. Atvieglojumu saņemšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos būtu jāidentificējas ar personas apliecību.
Likumprojekts noteic arī virkni citu izmaiņu sabiedriskā transporta efektivitātes uzlabošanai un maršrutu tīkla sakārtošanai, tostarp valsts garantētā pakalpojuma apjoma kritērijus no 2027.gada. Lai izmaiņas stātos spēkā, tās Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.