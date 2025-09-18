Apvienība: cīņā pret nelegālo cigarešu tirdzniecību jāievieš digitālās akcīzes markas
Cīņā pret nelegālo cigarešu tirdzniecību jāievieš digitālās akcīzes markas, ceturtdien preses konferencē aicināja Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss.
Matīss atzīmēja, ka šajā ziņā ir zināma pretimnākšana no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), bet kopīgs darbs vēl ir priekšā.
Tāpat viņš ierosināja pastiprināt sodus par viltotu cigarešu ražošanu un izplatīšanu.
Matīs atzīmēja, ka samazināt pieprasījumu pēc nelegālās tabakas var, pārdomājot akcīzes nodokļu politiku. Viņaprāt, akcīzes kāpumi un augsti nodokļi veicina patērētāju novirzīšanos uz nelegālo tirgu.
Matīss arī minēja, ka jāstiprina robežkontroles un muitas kapacitāte ar mūsdienīgu tehnoloģiju, piemēram, stacionāriem skeneriem un droniem, lai viņi varētu sekot līdzi nelegālo cigarešu pārvešanai pār robežu.
Lai īstenotu šos ierosinājumus, vajadzīgi risinājumi politiskajā līmenī - atbalsts VID un uzraudzības institūcijām, atzina Matīss. Tāpēc apvienība ir rosinājusi diskusijas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.
Pēc Matīsa teiktā, valsts budžetā nelegālo cigarešu tirdzniecības dēļ gadā nenonāk aptuveni 50 miljoni eiro gadā.
Jau ziņots, ka saskaņā ar mērījumu kompānijas "Nielsen" pētījumu Latvijā nelegālo cigarešu īpatsvars šogad saglabājies pagājušā gada līmenī, tam veidojot 18,4% no kopējā tirgus, kā rezultātā valsts budžets katru gadu zaudē ap 50 miljoniem eiro.
Latvijā šogad būtiski audzis ražoto nelegālo produktu apmērs, tiem veidojot 9,2% no tirgus.
Matīs norāda, ka Daugavpilī nelegālo cigarešu īpatsvars sasniedz 39,9%, Krāslavā - 30,2%, Ludzā - 26%.
Latvijā joprojām turpina ievest kontrabandas produkciju no Baltkrievijas, kas veido vairāk nekā 70% no kopējā nelegālo cigarešu apmēra Baltijā.