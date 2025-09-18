Valsts policija aicina atpazīt vīrieti, kas saistīts ar noziegumu Ludzas novadā.
112
Šodien 09:16
Valsts policija aicina atpazīt vīrieti, kas saistīts ar noziegumu Ludzas novadā
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas saistībā ar noziedzīgu nodarījumu Ludzas novadā meklē attēlos redzamo vīrieti.
Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, iespējams, šī persona ir no Rīgas.
Valsts policija aicina aplūkot attēlus un atsaukties ikvienu, kas atpazīst meklējamo vai zina viņa atrašanās vietu. Ziņot iespējams, zvanot pa tālruņiem 65703824 vai 112, vai rakstot uz e-pastu ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Policija aicina arī pašu attēlos redzamo vīrieti sazināties ar izmeklētājiem.