Ugunsdzēsēji aizvadījuši mierīgu diennakti
foto: Paula Čurkste/LETA
Ugunsdzēsēji aizvadījuši mierīgu diennakti.
Ugunsdzēsēji aizvadījuši mierīgu diennakti

Ugunsdzēsēji aizvadījuši mierīgu diennakti, jo lieli un postoši ugunsgrēki nav reģistrēti, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 27 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.

Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kur dega šķūnis, traktors un kartupeļu kombains, trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens un trīs gadījumos atkritumi.

