Pasažieru pārvadājumu sistēmā ir ielaistas problēmas, atzīst Satiksmes ministrs
Pasažieru pārvadājumu sistēmā Latvijā ir ielaistas problēmas, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmā" vērtēja satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Politiķis stāstīja, ka valsts ir sarunās ar pasažieru pārvadātājiem par to norādīto problēmu risināšanu. Vienlaikus viņš atgādināja, ka līgumi ar uzņēmumiem tika noslēgti uz desmit gadiem, tajos ir paredzēta cenu indeksācija un tie ir jāpilda, bet, ja pārvadājumu uzņēmumi to nespēj, tad līgumi jālauž un jārīko jauni konkursi.
Ministrs arī atzīmēja, ka esot zināmas neskaidrības par pasažieru plūsmām, jo kasu sistēmas par pārdotajām biļetēm un pasažieru skaitīšana mēdzot uzrādīt atšķirīgus datus par maršrutos pārvadāto cilvēku daudzumu, tāpēc plānots uzlabot datu ievākšanu.
Švinka uzsvēra, ka rūpīgi sekos Konkurences padomes darbam, kas sākusi vērtēt Autotransporta direkcijas iesniegumu, kurā vērsta uzmanība uz iespējamu aizliegtu vienošanos starp pārvadātājiem un to kolektīvā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Savukārt turpinot ierobežot cilvēku kustību uz agresorvalstīm, Švinka apņēmies nepagarināt licences regulārajiem pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju, proti, kad beigsies uzņēmumiem izsniegto pārvadājumu atļauju derīguma termiņš, tās netikšot atjaunotas un pagarinātas.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka par Latvijas drošību atbildīgie pašlaik nav pieņēmuši lēmumu pilnībā slēgt sauszemes robežu ar Krieviju un Baltkrieviju.