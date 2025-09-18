Sprūds: "Zapad" laikā Latvijā būtiski incidenti nav konstatēti
Krievijas un Baltkrievijas militāro mācību "Zapad" laikā Latvijas teritorijā būtiski incidenti līdz šim nav konstatēti, taču aizsardzības resors turpinās uzraudzīt situāciju arī pēc tām, teica aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Ministrs norādīja, ka "Zapad" aktivitātes aizsardzības resors vienmēr stingri uzraudzījis, un tas tika darīts arī šogad. "Vienlaikus ir uzstādījums, ka mēs nedrīkstam atslābt ne pirms, ne pēc "Zapad"," uzsvēra ministrs.
Noslēdzoties mācībām "Zapad", modrība ir jāsaglabā, jo jābūt gataviem dažādiem iespējamiem incidentiem un provokācijām, uzsvēra ministrs.
Sprūds atgādināja, ka Latvijā joprojām turpinās mācības "Namejs".
Oficiāli ticis izziņots, ka mācības "Zapad-2025" norisinājās no 12. līdz 16. septembrim, bet faktiski to pasākumi notiek jau kopš jūlija, un mācības, visticamāk, noslēgsies ar stratēģisko kodolspēku mācībām oktobrī vai novembrī, iepriekš norādījis Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD).
Sprūds jau pirms "Zapad" sākuma uzdeva Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu.
Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no šodienas līdz 8. oktobrim tā tiks slēgta diennakts tumšajā laikā no plkst.20 līdz plkst.7.
Latvijas gaisa telpa pierobežā slēgta no 11. septembra, un lēmums par tās izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.