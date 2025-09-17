VDI: pusgadā darba vietās notikuši 82 ļoti smagi un astoņi letāli negadījumi
Šī gada pirmajā pusgadā reģistrēti un izmeklēti 1080 nelaimes gadījumi darbā, no tiem 82 bijuši smagi un astoņi - letāli, liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) rīcībā esošie dati.
Salīdzinoši pagājušajā gadā kopumā reģistrēti un izmeklēti 2312 nelaimes gadījumi darbā. 250 no tiem bijuši smagi, bet 25 - letāli.
Lai informētu darba devējus un darbiniekus par darba aizsardzības prasību ievērošanas nozīmi, VDI 23. septembrī no plkst. 9.30 līdz 13 VEF kvartāla Spīdolas zālē, Ieriķu ielā 5a, atklās ikgadējo kampaņu "Esi drošs, ka darbs ir drošs!".
Kampaņas mērķis ir veicināt izpratni par preventīvo pasākumu nozīmi un ikviena atbildību drošas darba vides veidošanā. Kampaņas laikā VDI aicina pastiprināti ievērot darba aizsardzības prasības, īpaši pievēršot uzmanību traumējošam faktoram - horizontālai vai vertikālai sadursmei ar stacionāru objektu, pakrītot un paklūpot.
Kampaņas atklāšanas pasākumā kopā ar nozares ekspertiem norisināsies diskusijas par preventīvo pasākumu ieviešanas veicināšanu.
Pasākumā piedalīsies labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), VDI direktors Renārs Lūsis, VDI Stratēģiskās plānošanas un datu analīzes nodaļas vadītāja Sandra Zariņa, SIA "Schwenk Latvija" valdes locekle Linda Šedlere, kā arī SIA "Vitol Terminal Latvija" procesu drošības inženieris Dagnis Garais.
Pasākuma otrajā daļā plkst. 11 plānota paneļdiskusija "Preventīvu pasākumu nozīme, lai novērstu traumējošo faktoru - horizontālu vai vertikālu sadursmi ar stacionāru objektu (cilvēks kustībā) jeb pakrišanu, paklupšanu".
Tajā piedalīsies Lūsis, Šedlere, Garais, kā arī Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs, traumatologs un ortopēds Sandris Petronis, Latvijas Darba devēju konfederācijas darba aizsardzības eksperte Aija Mortukāne, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls un darba aizsardzības eksperts Henrijs Priedīte.