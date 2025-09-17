Opozicionārs Kulbergs piedāvās savu kandidatūru premjera amatam
Opozīcijas deputāts, darbību izbeigušās "Rail Baltica" parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs (AS) apņēmies savu kandidatūru virzīt premjera amatam.
Kulbergs sacīja, ka par premjera kandidātu vēl jālemj viņa pārstāvētajā "Apvienotajā sarakstā" (AS), taču viņš pats noteikti sevi izvirzīs šim amatam, jo esošajā valstiskajā situācijā viņš neredz jēgu savām politiskajām aktivitātēm, ja netiek sperti būtiski soļi.
Viņš uzsvēra, ka pašreizējais valsts aizņemšanās kurss, dzīvošana uz parāda bez izdevumu pārskatīšanas un budžeta deficīta palielināšana apdraud Latvijas ekonomisko drošību. Šādos apstākļos tas kļūstot par vienu no lielākajiem riskiem līdzās militārajiem draudiem.
Kulbergs uzskata, ka vienai no premjera prioritātēm jābūt valsts funkciju revīzijai - jāatsakās no liekā, jāsamazina tēriņi un jāievieš ģimenes budžeta loģika - tērēt tikai tik, cik tiek nopelnīts. Ja tiek aizņemta nauda, tai jābūt ieguldītai jēgpilni - investīcijās, kas rada jaunu naudu, nevis patēriņā.
Viņš arī pievērsa uzmanību birokrātijas problēmai, norādot, ka daudzas ministriju funkcijas balstās uz nepārskatītiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Tas rada liekus procesus, kas patērē resursus un apgrūtina gan sabiedrību, gan uzņēmējus.
Kā vēl vienu būtisku virzienu Kulbergs minēja izglītību. Viņaprāt, ir jāvērtē, kāda būs nākotnes ekonomika un kādas prasmes tajā būs nepieciešamas. Viņš uzsvēra, ka nav jēgas turpināt sagatavot speciālistus, kuriem nākotnē nebūs darba vietu, piemēram, baņķierus, ja banku sektors sarūk. Kulbergs pieļāva, ka nākotnes ekonomika būs saistīta ar IT sektoru, kam jākļūst par galveno eksporta un investīciju virzienu.
Pēc Kulberga domāt tas prasīs augsti kvalificētu darbaspēku, tāpēc izglītības sistēma ir jāpārskata ilgtermiņā.
AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars sacīja, ka politiskais spēks pieņems rūpīgi izsvērtu lēmumu par premjera amata kandidātu, izvērtējot dažādus iespējamos pretendentus.
Iepriekšējās, 14.Saeimas vēlēšanās AS premjera amata kandidāts bija uzņēmējs Uldis Pīlēns. 15.Saeimas vēlēšanas notiks nākamā gada rudenī.