Ventspils tehnikuma pārstāve spoži startē "EuroSkills" konkursā
No 9. līdz 13. septembrim Herningā, Dānijā, norisinājās jauno profesionāļu meistarības konkurss "EuroSkills Herning 2025", kurā Latviju pārstāvēja 14 jaunie talanti 12 prasmju jomās. Gandrīz 600 dalībnieku no 33 valstīm sacentās par medaļām 38 disciplīnās.
4. kursa topošā viesu uzņemšanas dienesta speciāliste Mona Gabriela Gorsvāne no Ventspils tehnikuma konkursā izcīnīja Izcilības medaļu nominācijā “Restorānu serviss” un tika godināta ar īpašo apbalvojumu “Best of Nation”, kā labākā Latvijas komandas dalībniece. “Visu gadu gatavojos šim konkursam, un vēl joprojām ir grūti noticēt, ka tas ir noslēdzies un esmu ieguvusi tik augstu rezultātu! Esmu pārliecināta – ar vēl vairāk treniņiem Latvija var izcīnīt arī 1. vietu,” atzīst Mona Gabriela.
Viņa atklāj, ka konkurss norisinājās trīs dienas, kuru laikā viņai bija jāveic atsevišķi uzdevumi - pirmajā dienā bija kafijas un tējas bārs, otrā dienā bija restorāna apkalpošana, bet noslēdzošajā dienā bija bārs un smūtiju pagatavošana. Konkursā iegūtais apbalvojums Monai nodrošinājis ceļazīmi uz "WorldSkills" 2026, kas notiks Šanhajā. Viņa ir apņēmības pilna turpināt ceļu.
"EuroSkills" ir lielākais un nozīmīgākais Eiropas līmeņa konkurss profesionālajā izglītībā, kas notiek reizi divos gados un mijas ar pasaules mēroga konkursu "WorldSkills". Šogad konkursā piedalījās aptuveni 600 jauniešu.