Jūrmalā kāds piedzēries šoferis "noparko" auto uz vilciena sliedēm. Tam seko neizbēgamais
Jūrmalā notikusi smaga automašīnas sadursme ar vilcienu. Tā izcēlās, kad kāds neadekvāts šoferis izlēma "noparkot" savu spēkratu uz vilciena sliedēm. Vilciena vadītājs automašīnu pamanīja, bet lai nobremzētu - bija jau par vēlu, vēsta "Degpunktā".
"Godīgi sakot, tāda lieta vēl nav bijusi. Parasti mašīnas šeit brauc ļoti klusi. Bet te bija troksnis, tieši mašīna brauca, brauca. Kurp brauca, nav skaidrs,” norāda kāda vietējā iedzīvotāja. Saskaņā ar notikušā atstāstu, “Mitsubishi” spēkrata šoferis esot braucis pa Konkordijas ielu, un šķietami neapzinājās, ka ceļš beidzies. Viņš turpināja braukt, līdz "uzsēdās" uz vilciena sliedēm.
Vilciena vadītājs iesprūdušo spēkratu redzēja, un laicīgi taurēja, kā arī centās nobremzēt, taču - nesekmīgi. Notika neizbēgamais un vilciens sadūrās ar automašīnu. Par laimi, automašīnas šoferis un pasažieri no automašīnas bija izkāpuši, līdz ar to nelaime neizvērsās vēl traģiskāka.
Sadursmes dēļ dzelzceļa transporta kustība bija apturēta uz stundu, līdz automašīna tika novilkta no sliedēm. Bet Valsts policija automašīnas vadītājam konstatēja 1,41 promiļu lielu alkohola reibumu. Par notikušo uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.