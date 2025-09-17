Latvijas pilsonis vācis un nodevis ziņas Krievijas izlūkdienestam
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 27. augustā aizturēja personu aizdomās par mērķtiecīgu nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem un šīs informācijas nodošanu Krievijas izlūkdienestam.
VDD izmeklēšanā ir ieguvis informāciju, ka Latvijas pilsonis ir nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par vairāku Latvijas militāro objektu atrašanās vietu, plānojumu, kā arī drošības risinājumiem. Tāpat aizturētais ir sniedzis Krievijas izlūkdienestam informāciju par jaunu militāro objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni konkrētos Latvijas militārajos objektos. Atbilstoši VDD rīcībā esošajai informācijai, vīrietis Krievijas izlūkdienestam ir nodevis arī citas ziņas, kas var tikt izmantotas pret Latvijas un citu Baltijas reģiona valstu drošības interesēm.
VDD kriminālprocesu pret šo personu sāka šā gada 21. augustā saskaņā ar Krimināllikuma 85. panta pirmo daļu, t.i., par ziņu nelikumīgu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā.
VDD četros ar personu saistītos objektos Rīgā un tās apkārtnē ir veicis kriminālprocesuālas darbības. Patlaban dienests veic kratīšanas laikā izņemto datu nesēju un dokumentu satura padziļinātu izpēti.
Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
VDD patlaban turpina izmeklēšanu un sniegs papildu informāciju par tās gaitu atbilstoši kriminālprocesa virzībai.