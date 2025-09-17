Brīvdienās gaiss iesils virs +20°, bet nākamnedēļ iestāsies straujš vēsums
Brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies virs +20 grādiem, bet nākamā nedēļa gaidāma krietni aukstāka, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien un piektdien starp mākoņiem spīdēs saule un daudzviet īslaicīgi līs, piektdien nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts ziemeļaustrumu daļā. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas brīžiem kļūs brāzmains, un gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekšējās diennaktīs.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm sestdienas pēcpusdienā, pūšot brāzmainam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +17..+23 grādiem, svētdien temperatūra var pakāpties vēl par kādu grādu augstāk. Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Sagaidāms, ka jau pirmdien, 22.septembrī, strauji kļūs vēsāks. Gaisa temperatūra nākamnedēļ galvenokārt būs zemāka par +15 grādiem, nakts un rīta stundās termometra stabiņš vietām var noslīdēt zem nulles, gaidāmas salnas. Debesis bieži būs skaidras.