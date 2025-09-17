Trešdien daudzviet valstī īslaicīgi līs.
Šodien 07:17
Trešdien Latvijā īslaicīgs lietus un pērkona dārdi, gaisa temperatūra līdz +19°
Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām nodārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Lietus mākoņi pārvietosies no rietumiem uz austrumiem, ziemeļaustrumiem. Starp tiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, zem lielākajiem lietus mākoņiem un vietām piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Rīgā būs daļēji mākoņaina diena, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +18 grādus.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1011 hektopaskāliem Dienvidlatgalē.