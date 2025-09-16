VIDEO: "Apstājies. Šaušu!" Pēc īsas sarunas ar likumsargiem, daži "brašuļi" Purvciemā izlemj bēgt
Naktī no 9. uz 10. septembri ar neparastu situāciju saskārās Rīgas pašvaldības policija. Viss sākās, kad, patrulējot Purvciema apkaimē, viņi ievēroja kādu "Škoda Octavia" markas transportlīdzekli, kurš pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumus.
Pēc pārkāpumu konstatēšanas, likumsargi deva rīkojumu transportlīdzekli apturēt, ko automašīnas vadītājs arī darīja. Pēc tam kad auto apstājās, no tā izkāpa trīs pasažieri un pats vadītājs, kurš likumsargiem atzinās, ka viņam nav auto vadīšanas tiesību. Tikmēr viņa blakussēdētājs policistiem paziņoja, ka ir piedzēries.
Turpinot pārrunas ar policistiem, un, iespējams, apjaušot pārkāpuma nopietnību, autovadītājs kādā brīdī negaidīti sasparojās un metās no likumsargiem bēgt. Viņš nereaģēja uz policistu rīkojumiem apstāties un iemetās kāda daudzdzīvokļa nama pagalmā, kur nozuda no likumsargu redzesloka.Pēc intensīvas meklēšanas pašvaldības policisti bēgli pamanīja un metās to tvarstīt. Bet likumpārkāpējs, pamanot policijas darbiniekus, atkārtoti uzsāka bēgšanu.
Turpinot ignorēt likumsargu prasību apstāties, vīrietis ieskrēja kādas nepabeigtas jaunbūves teritorijā un paslēpās. Iekļūstot teritorijā, policisti uzsāka tās pārmeklēšanu un jau pēc neilga brīža minēto personu aizturēja. Vienlaikus, apskatot apturēto transportlīdzekli, policijas darbinieki ievēroja, ka pie rokas balsta atrodas polietilēna maisiņš ar iespējamu pulverveida vielu, par ko informēta Valsts policija.
Pēcāk darbu notikuma vietā pārņēma Valsts policija. Veicot procesuālās darbības, tika konstatēts, ka autovadītājs ir alkohola reibumā un transportlīdzekļa salonā atrodas vairāku veidu narkotiskās vielas lielos daudzumos.
Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Par šo pārkāpumu fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 700 eiro.