Pircēji sūdzas arvien biežāk: veikalos nonāk bojāti dārzeņi
TV24 raidījuma “Svarīgais 3 minūtēs” skatītāja Aleksa iesūtījusi fotogrāfijas ar bojātām paprikām, kas iegādātas vienā no Latvijā populārākajiem pārtikas veikaliem. Viņa pauda vilšanos par redzēto un vaicāja, vai šāda pārtikas tirdzniecība vispār ir pieņemama, norādot, ka līdzīgas situācijas novērojamas regulāri.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) TV24 norādīja, ka sūdzības par augļu un dārzeņu kvalitāti tiek saņemtas bieži. PVD Pārtikas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga atzina, ka dienests jau iepriekš veicis pārbaudes un konstatējis neatbilstības.
“Ja konstatējam pārkāpumus atkārtoti, tad var tikt piemērots arī sods. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli atkarībā no pārkāpuma veida,” skaidroja Grīnberga.
PVD veic plānveida pārbaudes pārtikas veikalos vismaz reizi gadā, bet, ja konkrētajā vietā tiek gatavoti produkti uz vietas, tad – divas reizes gadā.
Dienests aicina iedzīvotājus, kas pamana neatbilstošas kvalitātes pārtiku, par to ziņot, lai varētu nekavējoties reaģēt.
Skatītāja Aleksa TV24 Svarīgais 3 minūtēs atsūtījusi fotogrāfijas ar Latvijā populārā pārtikas veikalā nopērkamām paprikām, kas, kā redzams, ir bojātas. Viņa pauž vilšanos un vaicā, vai šādas pārtikas tirdzniecība ir pieņemama. @pvd_gov_lv TV24 norādīja, ka sūdzības par pārtikas… pic.twitter.com/oyv3gY1n0Q— TV24 (@tv24_lv) September 15, 2025