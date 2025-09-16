Ceturtdien Uzvaras parkā atklās multifunkcionālus basketbola laukumus
Ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 15.00 Rīgas domes vicemērs Edvards Ratnieks un Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss Uzvaras parkā atklās kopīgi izveidotus multifunkcionālus basketbola laukumus ar tribīnēm skatītājiem. Laukumus ievērtēs 3x3 basketbolisti – olimpiskais čempions Edgars Krūmiņš un olimpisko spēļu dalībnieks Zigmārs Raimo, kā arī to treneris, olimpiskais čempions Raimonds Feldmanis.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda: “Uzvaras parka aktīvā daļa tiek papildināta ar basketbola zonu, kas sastāvēs no diviem laukumiem, tribīnēm 280 skatītājiem un spēlētāju mantu uzglabāšanas skapjiem. Sporta laukumus ikdienā varēs izmantot ikviens basketbola entuziasts. Tajos ir ieklāts speciāls segums, kas piemērots āra treniņiem. Turklāt laukumu izmēri un marķējums atbilst FIBA prasībām, līdz ar to tajos varēs rīkot arī sacensības.”
Basketbola laukumus atklās Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, Latvijas Basketbola Savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš un Rīgas sporta skolas “Arkādija” vadītājs Jurģis Grants.
Atklāšanā ikviens bērns un jaunietis varēs piedalīties basketbola metienu izaicinājumā un astoņi labāko punktu ieguvēji saņems Latvijas basketbola izlases visu spēlētāju parakstītus fanu kreklus.