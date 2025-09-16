Līdz 30. septembrim var pieteikties Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā
Šī gada 1. septembrī Ādažu novada pašvaldība izsludināja tradicionālo konkursu uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā. Dzejoļu krājumus var iesniegt līdz 30. septembrim plkst. 17.00.
Ojāra Vācieša literārā prēmija pirmoreiz tika pasniegta 1984. gadā. Kopš Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas pagasta padomi 2003. gadā atjaunoja literāro prēmiju, to saņēmuši 24 dzejnieki, 2010. un 2020. gadā bijuši pat divi uzvarētāji. Pērn par prēmijas ieguvēju kļuva Līva Marta Roze par dzejoļu krājumu "Struktūra" (izdevējs – žurnāla "Punctum" atbalsta biedrība). Šogad Roze ir viena no žūrijas pārstāvēm.
Pretendentus Vācieša literārajai prēmijai dzejā var izvirzīt izdevniecības, grāmatu apgādi, laikrakstu, žurnālu redakcijas, kultūras institūcijas, kā arī valsts un sabiedriskās organizācijas. Prēmijai var izvirzīt ikvienu autoru, kuram no iepriekšējā gada prēmijas pasniegšanas ceremonijas līdz šī konkursa izsludināšanas dienai ir izdots jauns dzejoļu krājums latviešu valodā.
Pieteikumus konkursam var iesniegt personīgi vai pa pastu Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, pievienojot pretendenta publicēto dzejoļu krājuma 5 (piecus) eksemplārus.
Prēmijas fonds ir 1000 eiro (pēc normatīvajos aktos paredzēto nodokļu atskaitīšanas).
Pieteikumus konkursam vērtēs ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija. Tās sastāvā ir Ādažu novada priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (komisijas priekšsēdētāja), 2024. gada Ojāra Vācieša prēmijas dzejā ieguvēja Līva Marta Roze, Latvijas Universitātes asociētā profesore, rakstniece un bērnu grāmatu autore Sanita Reinsone, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja vecākais speciālists un rakstnieks Mārtiņš Bērziņš, kā arī Ojāra Vācieša ģimenes pārstāve, Carnikavas vidusskolas pedagoģe Ilze Vāciete.
Vācieša literāro prēmiju pasniedz Ādažu novada pašvaldība, prēmijas pasniegšanas pasākumu organizējot sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību.
Vācieša prēmija tika nodibināta un pirmoreiz pasniegta 1984. gadā, kad par laureātiem kļuva dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans Dračs, 1988. gadā prēmiju saņēma Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs, bet 1993. gadā – Imants Ziedonis, Māra Mellēna, Ernests Spīčs, Valdis Muktupāvels un Guntars Godiņš.
2003. gadā Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas pagasta padomi atjaunoja Vācieša prēmiju, bet no 2011. līdz 2020. gadam prēmiju pasniedza Carnikavas novada dome. Tās laureātu vidū ir Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Edvīns Raups, Leons Briedis, Anna Auziņa, Anna Dzintare, Māris Salējs.
VĀCIEŠA PRĒMIJAS LAUREĀTI (2003. – 2024.)
- 2003: Inese Zandere “Melnās čūskas maiznīca”
- 2004: Inga Gaile “Raudāt nedrīkst smieties”
- 2005: Andra Manfelde “Tranšejas dievi rok”
- 2006: Pēters Brūveris “Aiz stikla”
- 2007: Imants Auziņš “Ars poetica”
- 2008: Ronalds Briedis “Karaoke”
- 2009: Edvīns Raups “Putn”
- 2010: Jānis Rokpelnis “Nosaukums”, un Leons Briedis “Mijkrēšļa rokraksts”
- 2011: Anna Auziņa “Es izskatījos laimīga”
- 2012: Inga Gaile “Migla”
- 2013: Amanda Aizpuriete “Turp”
- 2014: Anna Dzintare “Eju pa svešu ielu”
- 2015: Jānis Rokpelnis “Post factum”
- 2016: Māris Salējs “Kā pirms pērkona”
- 2017: Anna Auziņa “Annas pūra govs”
- 2018: Daina Sirmā “Dievaines”
- 2019: Arvis Viguls “Grāmata”
- 2020: Jānis Hvoinskis “Mūza no pilsētas N”, Inga Pizāne “Siena, ko nosiltināt”
- 2021: Ivars Šteinbergs “Strops”
- 2022: Henriks Eliass Zēgners “Paradīze”
- 2023: Linda Gabarajeva "Apļi"
- 2024: Līva Marta Roze "Struktūra"