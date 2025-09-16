Valsts darba inspekcija par pārvadātāju protestu: darbinieki nedrīkstētu ciest
Pasažieru pārvadātāju darbinieki, tostarp šoferi, nedrīkstētu finansiāli ciest pārvadātāju šodien rīkotās protesta akcijas dēļ, atzina Valsts darba inspekcijā (VDI).
VDI skaidro, ka protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta" rīko pasažieru pārvadātāji - juridiskas personas, kas ir darba devēji.
VDI norāda, ka darbiniekam ir pienākums pildīt darba devēja dotos uzdevumus, tai skaitā tādus, kas attiecas uz darba izpildes pārtraukšanu uz noteiktu laiku sakarā ar protesta akciju.
Tomēr, ja darba devējam tiks piemēroti līgumsodi, darbinieks nedrīkstētu ciest. VDI uzsver, ka darba devējs nav tiesīgs veikt ieturējumus no darbinieku darba samaksas, lai atprasītu darba devējam piemērotos līgumsodus, jo tas būtu pretrunā Darba likumā noteiktajam.
Pasažieru pārvadātāji šodien no plkst.10 līdz 11 rīkos protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Savukārt Autotransporta direkcija (ATD) par neizpildītiem vai daļēji izpildītiem reisiem piemēros līgumā noteiktos sodus un neizmaksās valsts kompensāciju par konstatētajām reisu neizpildēm.
ATD uzsvērusi, ka direkcija kā reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizators Latvijā neatbalsta reģionālo autobusu pārvadātāju akciju, jo tās dēļ nedrīkst ciest pasažieri, kuri paļaujas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
Protesta akcijā piedalīsies SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", AS "Rēzeknes autobusu parks", "VTU Valmiera", SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss".
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.
Akcijas mērķis ir aizstāvēt iedzīvotāju intereses un pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.