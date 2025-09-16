Šodien atcelti vairāk nekā 50 reģionālo maršrutu autobusu reisi
Pasažieru pārvadātāji, aizbildinoties ar šoferu trūkumu, šodien atcēluši 53 reģionālo maršrutu autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā.
Šodien no plkst.10 līdz 11 rīkos protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Reisu atcelšana gan neesot saistīta ar protesta akciju, bet gan šoferu trūkumu, tomēr lielākā daļa no atceltajiem reisiem bija jāizpilda tieši protesta stundas laikā.
Vairākus reisus šodien atcēluši tādi pārvadātāji kā AS "Nordeka", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Rēzeknes autobusu parks", AS "Liepājas autobusu parks" un SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines".
Visi šie pārvadātāji piedalās arī protesta akcijā, kurā tiem pievienosies AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", SIA "VTU Valmiera" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss".
"Nordeka" šodien atcēlusi reisus Bauska-Rīga plkst.5.25, plkst.6.40, plkst.10.20, plkst.14, plkst.16, plkst.17.40 un plkst.20, Rīga-Bauska plkst.7.30, plkst.9, plkst.10.10, plkst.13, plkst.16 un plkst.18.20, Rīga-Bauska-Rundāles pils plkst.9.20, Bauska-Grenctāles centrs plkst.10 un Grenctāles centrs-Bauska plkst.10.25, Dobele-Kroņauce-Pilsrundāle-Bauska plkst.10, Bauska-Janeikas-Bauska plkst.10.15 un Pilsrundāle-Bauska plkst.10.30.
"Daugavpils autobusu parks" atcēlis reisus Daugavpils-Špoģi-Višķi-Šķeltova plkst.9.30, Daugavpils-Degtjarka plkst.9.50, Lietuvas robeža-Demene-Matulanišķi-Daugavpils plkst.9.50, Daugavpils-sabiedrība "Celtnieks" plkst.10, Daugavpils-Randene-Ilūkste plkst.10.15, Daugavpils-Skrudaliena-Saliena plkst.10.20, Degtjarka-Daugavpils plkst.10.20, sabiedrība "Celtnieks"-Daugavpils plkst.10.30 un Škeltova-Višķi-Špoģi-Daugavpils plkst.10.45.
"Rēzeknes autobusu parks" atcēlis reisus Ludza-Kārsava plkst.9.30, "Rebir"-Rītiņi-Ozolmuiža plkst.9.58, "Rebir"-Rītiņi-Ozolmuiža-Ciskādi plkst.11.41, Ozolmuiža-Rītiņi-"Rebir" plkst.10.30 Ciskādi-Ozolmuiža-Rītiņi-"Rebir" plkst.12.25, Kārsava-Ludza plkst.10.30 un plkst.12.50.
"Norma-A" ("Ecolines") atcēlis reisus Dārziņi-autoosta-Slimnīca-Lazdona plkst.10, Dārziņi-autoosta-slimnīca-Baltiņi plkst.11, Rāceņi-Madona-Ruļļi-sporta bāze plkst.10 un plkst.12, Lazdona 2-slimnīca-autoosta-Dārziņi plkst.10.30 un Baltiņi-slimnīca-autoosta-Dārziņi plkst.11.29.
"Liepājas autobusu parks" atcēlis reisus Ērgļi-Zemieši-Aizkraukle plkst.10.05, Aizkraukles autoosta-Aizkraukles stacija plkst.10.05,Jaunogres stacija-Kultūras nams-Dārziņi pllkst.10.10, Rīga-Ogre plkst.10.10, Liepāja-Rīga plkst.10.15, Stadions-CSDD plkst.10.19, Liepāja-Nīcas centrs-Bernāti-Otaņķi plkst.10.20, Ogre-Suntaži-Kastrāne plkst.10.20, Aizkraukle-Aizkraukles pagasts plkst.10.20, Aizkraukles pagasts-Aizkraukle plkst.10.30, Rīga-Saldus-Liepāja plkst.10.30, Dārziņi-Bibliotēka-Jaunogres stacija-Dauga-Kultūra plkst.10.35, CSDD-Stadions plkst.10.40, Ozoli-Vecbebri-Koknese-Aizkraukle plkst.10.40, Liepāja (Siena tirgus)-Pāvilosta plkst.10.40, Priekule-Vienība plkst.10.45, Aizkraukles stacija-Aizkraukles autoosta plkst.10.45 un Ogre-Ogresgals plkst.10.50
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.
Jau ziņots, ka pārvadātāji pieprasa kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. augustam.
Kā norāda "VTU Valmiera" pārstāvji, līgumcenas pieaugums 10% apmērā ir minimālais nepieciešamais pieaugums, kas palīdzēs samazināt zaudējumu apmēru un pavērs iespēju turpināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izpildi. Grozījumu veikšanu līgumcenā 10% apmērā pieļauj Publisko iepirkumu likumā noteiktais tiesiskais regulējums.
Apkopojot informāciju par visiem pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadājumos, zaudējumu apmērs 2025.gadā varētu sasniegt 6,95 miljonus eiro. Tā ir prognoze atbilstoši šī brīža cenām, pieņemot, ka otrajā pusgadā nebūs būtisku svārstību galvenajās izmaksās, piemēram, degvielas cenās un darba samaksā.
"VTU Valmiera" pārstāvji uzsver, ka bez papildu finansējuma uzņēmumi nespēs nosegt šo starpību, un tas tieši apdraud uzņēmumu maksātspēju un iespējas nodrošināt pārvadājumu nepārtrauktību.
Savukārt ATD pārvadātāju protesta akcijas laikā par neizpildītiem vai daļēji izpildītiem reisiem piemēros līgumā noteiktos sodus un neizmaksās valsts kompensāciju par konstatētajām reisu neizpildēm.
ATD uzsver, ka direkcija kā reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizators Latvijā neatbalsta reģionālo autobusu pārvadātāju akciju, jo tās dēļ nedrīkst ciest pasažieri, kuri paļaujas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
ATD aicina pasažierus, kuri šajā laika posmā ir ieplānojuši savus braucienus, laikus izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus, piemēram, vilcienu, kur tas ir iespējams.
Vienlaikus ATD rīcībā ir informācija, ka ne visi pārvadātāji atbalsta pieteikto akciju, un daļā Pierīgas, kā arī Saldus, Kuldīgas, Cēsu, Siguldas un Limbažu maršruta tīkla daļās, kurās pakalpojumus sniedz pārvadātāji AS "CATA" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana netiks traucēta un notiks pilnā apmērā.
Jau ziņots, ka šī gada 12. augustā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju pārstāvji protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) aicināja valdību kompensēt neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ izraisīto izmaksu pieaugumu.
Sabiedriskā transporta padome 4. septembrī nolēma, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025. gadā,
Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju.