“Čello Cēsis” festivāls atklāj jauno koncertsezonu ar bagātīgu programmu un pasaules klasiku
Koncertzāle “Cēsis” savu jauno koncertsezonu atklāja ar vienpadsmito starptautisko festivālu “Čello Cēsis”, kas 13. un 14. septembrī aicināja iepazīt čella ...
FOTO: festivāls “Čello Cēsis” iezīmē koncertsezonas sākumu ar izcilu mūziku un īpašiem koncertiem
Koncertzāle “Cēsis” savu jauno koncertsezonu atklāja ar vienpadsmito starptautisko festivālu “Čello Cēsis”, kas 13. un 14. septembrī aicināja iepazīt čella skanējuma un repertuāra daudzveidību.
Festivālu atklāja koncerts “Baroks pils salonā”, kura norises vieta – Cēsu Jaunās pils salons – radīja īpašu, vēsturisku atmosfēru. Čellists Kristaps Bergs un klavesīniste Ieva Saliete iepazīstināja ar programmu, kas apvienoja baroka laikmeta darbus ar laikmetīgu mūziku, radot kontrastiem bagātu ceļojumu cauri gadsimtiem. Klausītāji varēja dzirdēt unikālu Filipa Bonhofera 2024. gadā darinātu baroka čellu, kas pārsteidza ar intīmu, smalku tembru, kā arī 19. gadsimta meistara Lorenzo Ventapane instrumentu ar siltu, klasisku skanējumu. Programmā izskanēja gan Džeminiani, Baha un Marē skaņdarbi, kas atklāja baroka eleganci, gan Solimas un Vaska mūzika ar laikmetīgās intensitātes un emocionālā dziļuma piesitienu.
Sestdienas vakarā koncertzāles lielajā zālē norisinājās festivāla lielkoncerts, kurā kopā muzicēja Lietuvas Simfoniskais orķestris, diriģents Modests Pitrens un solisti no Latvijas un Igaunijas. Programmas centrā bija lietuviešu komponists Mikalojs Konstantīns Čurļonis, kura 150. jubileju šogad atzīmē visā pasaulē. Skatītāji varēja baudīt viņa simfonisko poēmu “Mežā” – muzikālu ainavu, kur meža šalkas pārtop dzīvības spēka un noslēpumainības simbolā.
Koncerta emocionālais kodols bija Osvaldo Golihova koncerts čellam, akordeonam un orķestrim “Azul”, kas tiek uzskatīts par vienu no 21. gadsimta nozīmīgākajiem čella koncertiem. To izpildīja igauņu čellists Marsels Johannes Kits un latviešu akordeonists Artūrs Noviks, atklājot mūzikas sarunu starp dažādiem instrumentiem un kultūrām. Noslēgumā izskanēja Sezāra Franka Simfonija reminorā – viens no franču romantisma lielajiem meistardarbiem, kas koncertam piešķīra vērienīgu noslēgumu.
Svētdienas koncerts bija veltīts koncertzāles mazajiem klausītājiem. Koncertuzvedums “Visuma sargi”, ko radīja čellu grupa MELO M un režisors Kārlis Freimanis, aizveda bērnus un viņu vecākus kosmiskā ceļojumā, kur mūzika kļuva par valodu, kas iedvesmo draudzību un sapratni. Krāšņais vizuālais noformējums un dzīvā mūzika radīja emocionālu piedzīvojumu, kas bērniem un pieaugušajiem atklāja čella kā instrumenta spēju stāstīt stāstus ārpus vārdiem.
“Festivāla ieiešana jaunā desmitgadē liek saredzēt jaunus apvāršņus, taču vienlaikus mēs paliekam uzticīgi savām nemainīgajām vērtībām – programmas unikalitātei un augstam profesionālismam. Katru gadu tiek veidotas īpašas festivāla programmas, kas sniedz klausītājiem iespēju piedzīvot gan pasaules mūzikas šedevrus, gan daudzveidīgas interpretācijas un jaunu mūzikas opusu pirmatskaņojumus. Tieši tādēļ “Čello Cēsis” ir ne tikai spilgts notikums rudenī, bet arī mēraukla visai sezonai, kurai seko visa gada bagātā un krāšņā koncertdzīve koncertzālē,” uzsver koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.