Latvijā sākas sagatavošanās NATO operācijai pret Krievijas dronu draudiem
Latvijas aizsardzības resors patlaban veic praktisku darbu ar NATO štābiem misijas "Eastern Sentry" jeb "Austrumu sardze" ieviešanai, apliecināja Aizsardzības ministrijā.
Ministrijā nekomentēja, vai tieši Latvijā uz misijas laiku varētu tikt izvietoti sabiedroto iznīcinātāji un pretdronu sistēmas, tostarp ieroči. Ministrijā norādīja, ka tā par misijas gaitu publiski informēs, tiklīdz tas būs iespējams.
Misijas uzdevums būs nodrošināt alianses teritorijas aizsardzību pret Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem NATO dalībvalstīs. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) medijiem paziņojis, ka "Austrumu sardze" nozīmē lielāku NATO spēku klātbūtni Baltijas valstīs - īpaši gaisā, spēcīgāku pretgaisa aizsardzību, ātrāku un efektīvāku reakciju.
Patlaban Dānija ir paziņojusi, ka tā sniegs ieguldījumu ar diviem "F-16" iznīcinātājiem un pretgaisa aizsardzības fregati, Francija - ar trim "Rafale" iznīcinātājiem, Vācija - ar četriem "Eurofighter" iznīcinātājiem. Lielbritānija arī ir paudusi gatavību sniegt atbalstu.
Misijā paredzēts izmantot pret droniem paredzētus sensorus un ieročus dronu atklāšanai, izsekošanai un neitralizēšanai.