Premjeres birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva
foto: Publicitātes foto
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva.
Politika

Premjeres birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva, kura koordinēs starpnozaru sadarbības jautājumus un stratēģisko komunikāciju, informēja premjeres komunikācijas padomniece Anna Ūdre.

Premjeres birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva...

Viņa norāda, ka Vasiļjevai ir pieredze valsts pārvaldē un starpinstitūciju sadarbības procesos, kas ļaus sekmēt valdības un sabiedrības sadarbību dažādās nozarēs.

Līdzšinējais Siliņas padomnieks attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos Edgars Pukinsks no pirmdienas, 22.septembra, sāks darbu Izglītības un zinātnes ministrijā kā valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos.

Vienlaikus Pukinsks bez atalgojuma turpinās darbu kā ārštata padomnieks Ministru prezidentes birojā.

Tēmas

Evika SiliņaEdgars PukinsksInga Vasiļjeva

Citi šobrīd lasa