Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva.
Politika
Šodien 16:36
Premjeres birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā darbu sākusi Inga Vasiļjeva, kura koordinēs starpnozaru sadarbības jautājumus un stratēģisko komunikāciju, informēja premjeres komunikācijas padomniece Anna Ūdre.
Viņa norāda, ka Vasiļjevai ir pieredze valsts pārvaldē un starpinstitūciju sadarbības procesos, kas ļaus sekmēt valdības un sabiedrības sadarbību dažādās nozarēs.
Līdzšinējais Siliņas padomnieks attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos Edgars Pukinsks no pirmdienas, 22.septembra, sāks darbu Izglītības un zinātnes ministrijā kā valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos.
Vienlaikus Pukinsks bez atalgojuma turpinās darbu kā ārštata padomnieks Ministru prezidentes birojā.