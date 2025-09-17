Latvijas Pasts pārdod vēsturiskos īpašumus, iedzīvotāji un eksperti pauž bažas par to nākotni
Latvijas Pasts izlicis pārdošanā 17 nekustamos īpašumus, pamatojot to ar uzturēšanas izmaksu pieaugumu un digitalizāciju. Tomēr īpašu sabiedrības uzmanību un satraukumu Madonā radījis lēmums par vēsturiskās pasta ēkas pārdošanu. Tā tiek piedāvāta izsolē ar sākumcenu 205 tūkstoši eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Madonas iedzīvotāji pauž bažas par ēkas nākotni, jo tai ir liela kultūrvēsturiska nozīme. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja kultūrvēstures nodaļas vadītājs Reinis Auziņš norāda, ka ēka ir unikāla pilsētai, jo celta kā pasta ēka pirms gandrīz gadsimta un visu šo laiku tai kalpojusi.
VAS “Latvijas Pasts” pārstāve Inita Fedko skaidro, ka digitalizācijas un klientu paradumu maiņas dēļ vairāk nekā pusotra tūkstoša kvadrātmetru lielās ēkas uzturēšana ir kļuvusi pārāk dārga. Viņa uzsver, ka uzņēmumam ir jābūt "rūpīgam un atbildīgam saimniekam," un nekustamo īpašumu uzturēšana un attīstīšana nav uzņēmuma pamatdarbība.
Tomēr Latvijas muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde un Reinis Auziņš aicina nākotnes īpašniekus sadarboties ar muzeju un pilsētas arhitektiem, lai saglabātu ēkas vizuālo tēlu un nodrošinātu, ka tā neizceļas negatīvā veidā pilsētas ainavā. Viņi norāda, ka pastāv risks, ka jaunais īpašnieks varēs patvaļīgi pārveidot ēku, kā tas ir noticis ar citiem kultūras mantojuma objektiem.
Jāatzīmē, ka Madonas pasta ēka šobrīd nav atzīta par kultūras pieminekli, tāpēc tās saglabāšana nav obligāta. Tomēr jebkurš iedzīvotājs var vērsties Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ar ierosinājumu piešķirt tai šādu statusu. Lēmumu par statusa piešķiršanu pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.