Iedzīvotāji premjeres Evikas Siliņas valdību vērtē ar 3,9 punktiem no 10.
Politika
Šodien 13:53
Iedzīvotāji Evikas Siliņas valdības paveikto vērtē vien ar 3,9 ballēm no 10
Kamēr Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Andris Bite Latvijas premjeres Evikas Siliņas valdības paveikto pēdējo divu gadu laikā vērtē ar 3 ballēm no 10, Latvijas iedzīvotāji savos vērtējumos bijuši skarbāki.
Saskaņā ar TV3 raidījums “900 sekundes” aptauju, kurā piedalījās aptuveni 800 cilvēki vecumā no 18 līdz 65 gadiem, vidējā atzīmē Siliņas valdībai bija 3,9 punkti no 10. Aptuveni puse jeb 47% Latvijas iedzīvotāju Siliņas darbu novērtēja ar vienu līdz četriem punktiem. Vidēju vērtējumu sniedza piektā daļa aptaujas dalībnieku, savukārt 15% lika “atzīmi” 7 un vairāk. 18% iedzīvotāju nesniedza konkrētu atbildi šajā jautājumā.
Jau ziņots, ka šodien aprit divi gadi valdībai, ko vada Latvijas premjere Evika Siliņa. Politiķe par valdības vadītāju kļuva 2023.gada 15.septembrī, Saeimā saņemot 53 deputātu atbalstu. Jaunas valdības izveide bija nepieciešama, jo iepriekšējais premjers - Krišjānis Kariņš - 17.augustā demisionēja.