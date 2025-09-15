"Trīs no piecām ballēm!" Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents vērtē Siliņas divu gadu laikā paveikto
Šodien aprit divi gadi valdībai, ko vada Latvijas premjere Evika Siliņa. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Andris Bite norāda, ka šajā laikā paveiktas vairākas labas lietas, tomēr kopumā viņš šos divus gadus vērtē ar trīs, piecu ballu skalā.
Pie pozitīvajām lietām Bite minēja to, ka Latvijas valdība nav nekādā veidā mainījusi savu nostāju attiecībā uz palīdzību kara nomāktajai Ukrainai. "Tas ir labi, jo nav jau nekāds noslēpums, ka atsevišķas valstis rietumu pasaulē neuzskata, ka tur notiekošais ir kaut kas tāds," sacīja Bite. Turpretim Latvija skaidri turpina paust savu atbalstošo nostāju Ukrainai, kā arī palīdz tai finansiāli un citos veidos. Tāpat viņš izcēla nodokļu reformā paveikto, kas saistīts ar darbaspēka nodokļiem.
Tomēr Siliņas valdība neesot mobilizējusi sabiedrību, ņemot vērā pastāvošo apdraudējumu. "Situācija ir daudz nopietnāka, nekā mums mēģina stāstīt un mierināt. Ir cits režīms jāieslēdz," uzsvēra Bite.
Tāpat pie negatīvā LDDK prezidents izcēla, ka Siliņas valdības laikā nav izvēlēts neviens no diviem iespējamiem attīstības ceļiem ekonomikas sabalansēšanai. Viens no tiem - ekonomikas izrāviens. Tomēr tas, kā pieļāva Bite, lielā mērā saistīts ar šā brīža ģeopolitisko situāciju. Tai pat laikā nav ticis ieslēgts arī taupības režīms. "Ir daudz runu, bet maz darba," teica Bite.
Visas šā brīža runas par izdevumu samazināšanu ir no nākamā gada budžeta bāzes, atzīmēja Bite, uzsverot, ka "tas nav taupības režīms, bet acu aizmālēšana". Tādējādi, pēc Bites teiktā, lai sabalansētu iedzīvotāju vēlmes pēc labas dzīves turpmāk un drošības izaicinājumus, tiek turpināts audzēt valsts parādu. "Tas radīs problēmas mums, mūsu bērniem," teica Bite, uzsverot, ka aug arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas.
LDDK prezidents atzīmēja, ka tas, viņaprāt, ir tādēļ, ka Latvijā pie varas ir politiķi, nevis valstsvīri un valstssievas. Taupības režīmu neviens negrib ieslēgt, jo visi grib tikt ievēlēti nākamgad notiekošajās Saeimas vēlēšanās, uzskata Bite. "Tā ir nepatīkamu lēmumu nepieņemšana, lai paliktu pie varas. Tas mums kā sabiedrībai maksās ļoti daudz," teica LDDK vadītājs.
Tikmēr TV3 pasūtītajā "Kantar" aptaujā, kurā aptaujāti ap 800 cilvēki vecumā no 18 līdz 65 gadiem, vidējā atzīmē Siliņas valdībai bijusi 3,9 punkti no 10, tostarp 15% likuši 7 līdz 10 punktus, 20% - 5 vai 6 punktus, 47% - tikai 1 līdz 4 punktus, bet pārējiem nav bijis viedokļa.
Siliņa par valdības vadītāju kļuva 2023.gada 15.septembrī, Saeimā saņemot 53 deputātu atbalstu. Jaunas valdības izveide bija nepieciešama, jo iepriekšējais premjers - Krišjānis Kariņš - 17.augustā demisionēja.