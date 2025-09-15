Salnas un astronomiskais rudens: ko sola laika prognozes septembrim
Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaiss kļūs dzestrāks, dažās naktīs mēneša beigās gaisa temperatūra var noslīdēt zem nulles, vēsta sinoptiķi.
Šonedēļ praktiski katru dienu kaut vietām valstī gaidāms lietus, reizēm līs stipri un dārdēs pērkons. Biežāk un spēcīgāk līs Kurzemē un Vidzemē. Valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, brīžiem tas kļūs brāzmains; otrdien un naktī uz trešdienu piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, tikpat liels vējš īslaicīgi iespējams zem negaisa mākoņiem citviet valstī.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+20 grādi, nedēļas beigās termometra stabiņš var pakāpties augstāk. Minimālā temperatūra darba nedēļā būs +8..+14 grādi, vietām piekrastē dažas naktis nav gaidāmas vēsākas par +16 grādiem.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaiss kļūs dzestrāks, dažās naktīs mēneša beigās gaisa temperatūra var noslīdēt zem nulles, vēsākajās dienās termometra stabiņš vietām valstī saglabāsies zem +10 grādiem.
Reizēm gaidāms lietus, iespējami arī ledus un sniega graudi. Pirmā nelielā rudens salna dažviet valstī šogad bija jau 21.augusta saullēktā.
Nākamdēļ gaidāma astronomiskā vasara
Tāpat jau pēc nedēļas, šī gada 22.septembrī, noslēgsies astronomiskā vasara un iestāsies rudens. Nākampirmdien plkst.21.19 būs ekvinokcija, kas iezīmēs astronomiskā rudens sākumu Zemes ziemeļu puslodē un pavasara sākšanos dienvidu puslodē. Laikā ap ekvinokciju abas Zemes puslodes saņem vienādu Saules gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma.
Tomēr 22. septembrī diena Latvijā vēl būs par 13 minūtēm garāka nekā nakts, un 25. septembris būs pirmā diennakts šoruden, kad diena būs īsāka par nakti. Šāda atšķirība rodas, jo dienas un nakts garumu nosaka, ņemot vērā gaismas laušanu atmosfērā, un par saullēktu un saulrietu sauc momentu, kad pie apvāršņa parādās vai pazūd Saules diska augšējā mala, nevis centrs.
Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums saruks visstraujāk - par četrām minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21 .decembrim, kad būs ziemas saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Savukārt gada tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6.novembra līdz 4.februārim. Solārais rudens Latvijā ik gadu sākas 6.augustā un beidzas 5.novembrī, un astronomiskā rudens sākums ir solārā rudens vidus.